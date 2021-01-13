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15:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию от коронавируса COVID-19 всех россиян. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, она начнется в понедельник, 18 января.

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«Нам нужно переходить от масштабной такой к массовой вакцинации, и я прошу иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру, слава Богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий Поэтому прошу вас уже со следующей недели приступать уже к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу», — сказал Путин на совещании с правительством.

Он не пояснил, чем массовая вакцинация отличается от масштабной.

Как сообщила Голикова, до конца января в гражданский оборот поступит более 2,1 млн доз вакцины.

«Мы готовы с понедельника следующей недели выполнить ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе-феврале и так дальше следующего года», — сказала она.

Российскую вакцину глава государства назвал лучшей в мире.

«Вакцина российская — это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас практика показывает: она, я думаю, вообще самая лучшая в мире. Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют», — добавил он.

Сам Владимир Путин пока не привился. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, президент уже принял решение привиться от коронавируса в обозримом будущем.

Президент напомнил, что победить пандемию коронавируса пока не удалось.

«Мы видим, что в мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить и все негативные последствия, с нею связанные. Но прежде всего нас, конечно, должна интересовать ситуация в РФ. Мы видим, что наблюдается некоторое снижение, но успокаивать нас это не должно», — сказал он.

Путин также попросил правительство доложить о мерах, предпринимаемых в стране для купирования новых штаммов COVID-19. Первый случай заражения «британским» штаммов был выявлен в стране на новогодние праздниках.

«Мы видим, что происходит в отдельных странах, в частности, скажем, в Великобритании, с тревогой за этим наблюдаем», — уточнил глава государства.

В России зарегистрировано более 3,4 млн случаев заражения COVID-19 и более 63 тыс. летальных исходов. За сутки зафиксировано рекордное число смертей (566). Выявлено за последние 24 часа почти 23 тыс. новых заразившихся.

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