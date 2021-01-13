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16:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Датская компания вышла из проекта «Северный поток — 2»

Из-за опасений санкций со стороны США датская инжиниринговая компания Ramboll, задействованная в строительстве газопровода «Северный поток-2», отказалась от участия в проекте, сообщает Politiken. Источники издания утверждают, что осенью на компанию было оказано сильное давление, так что руководству Ramboll пришлось смириться. Ей угрожали американские дипломаты и влиятельные сенаторы.

Источник: Nord Stream 2

В пресс-службе компании отказались комментировать информацию и не назвали причины, по которым они отказываются это сделать. В Nord Stream 2 AG, операторе проекта, также не дали комментария.

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Ранее стало известно, что США намерены опубликовать список европейских предприятий — союзников проекта газопровода 14—15 января. Всем им угрожают санкции.

Одной из первых, как утверждают СМИ, под удар попадет швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group, которой прочат роль основного страховщика «Северного потока-2».

Конгресс США одобрил новые санкции против газопровода из России в Германию в декабре прошлого года. На этом фоне отказалась от сотрудничества норвежская DNV GL. Она должна была выдать сертификат, необходимый для начала работы объекта.

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