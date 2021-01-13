Датская компания вышла из проекта «Северный поток — 2»

16:49 (мск), источник: Lenta.Ru
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Ранее стало известно, что США намерены опубликовать список европейских предприятий — союзников проекта газопровода
Одной из первых, как утверждают СМИ, под удар попадет швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group, которой прочат роль основного страховщика «Северного потока-2».
Конгресс США одобрил новые санкции против газопровода из России в Германию в декабре прошлого года. На этом фоне отказалась от сотрудничества норвежская DNV GL. Она должна была выдать сертификат, необходимый для начала работы объекта.