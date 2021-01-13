МИД отверг утверждение о передаче Баку районов Карабаха «за просто так»

Статья Пашиняна была опубликована 4 января. В ней говорилось, что в 2015 году Россия подготовила предложения, которые предусматривали возвращение Азербайджану семи районов Нагорно-Карабахской республики, возвращение беженцев и размещение там российских миротворцев.
«Пакет предложений никак не касался вопроса статуса Нагорного Карабаха, он его обошел», — написал Пашинян. Премьер утверждает, что армянской стороне эти предложения были представлены в 2016 году.
«Утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов “за просто так”, забыть про статус и успокоиться, не соответствует действительности», — заявил Попов, комментируя публикацию. Представитель МИД предположил, что под российскими предложениями армянский премьер подразумевает план поэтапного урегулирования, последнюю редакцию которого сопредседатели Минской группы ОБСЕ передали сторонам конфликта в июне 2019 года.
Как подчеркнул Попов, этот план действительно предусматривал возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, а на втором — двух, но в увязке с определением статуса Нагорного Карабаха. Также в основе документа были признание за Карабахом прав, обеспечивающих организацию полноценной жизнедеятельности его населения, участие представителей республики в заседаниях ОБСЕ, снятие блокады, открытие границ и другие пункты.
Попов заявил, что, согласно предложениям, статус Карабаха должен был быть определен при помощи проведения всенародного голосования населения республики под эгидой ООН или ОБСЕ.
«При этом формулировки вопроса или вопросов, выносимых на голосование, не будут ничем ограничиваться, а любой результат голосования будет уважаться сторонами», — отметил он. Ни Баку, ни Ереван не отвергали эти предложения, но и не давали полного согласия, сообщил представитель МИД.
Конфликт Армении и Азербайджана из-за принадлежности Нагорного Карабаха продолжается почти 30 лет. В сентябре 2020 года бои в регионе возобновились: стороны обвинили друг друга в провокациях и ввели военное положение. 10 ноября при посредничестве России было заключено соглашение о прекращении боевых действий, по условиям которого Азербайджану возвращаются территории, потерянные в начале 1990-х годов. Кроме того, из региона должны быть выведены армянские вооруженные силы.
11 января Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин провели переговоры в Москве. Они обсудили реализацию ноябрьского соглашения, помощь жителям районов, пострадавших в результате военных действий, и разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей Карабаха.
По словам Путина, вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе мог бы завершиться в октябре, однако армянская сторона тогда отказалась принять предложение о прекращении огня. Российский президент рассказал, что ему удалось убедить Алиева в необходимости прекратить бои, однако обязательным условием со стороны Баку было возвращение беженцев, в том числе в город Шуши (Шуша). Однако Армения назвала это условие неприемлемым. Пашинян «прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха», сказал Путин.
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