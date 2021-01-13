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20:23 (мск), источник: РБК

Зеленский решил вернуть государственное регулирование цен на газ

Власти Украины по итогам совещания у президента Владимира Зеленского приняли решение на время пандемии ввести государственное регулирование цен на газ. Сообщение об этом опубликовано на сайте главы государства. По подсчетам руководства Украины, в феврале цена газа для населения должна снизиться на 30%.

Источник: Reuters

«Рыночные цены сегодня слишком велики, особенно если учитывать пандемию. Мы как государство должны стоять на защите своих граждан, а это значит — в экономическом плане тоже», — подчеркнул Владимир Зеленский.

«Это не значит, что мы отходим от рыночного регулирования цены на газ, но поскольку в данный момент чрезвычайно сложная ситуация с карантинными ограничениями, с COVID, с возможностью людей получать дополнительные доходы, соответственно, будет введено государственное регулирование», — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, украинцы будут платить на 30% меньше, чем сейчас. Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко пояснил, что с февраля цена на газ для населения в среднем снизится с 9,6 тыс. грн (25,4 тыс. руб.) до 6,999 тыс. грн (18,5 тыс. руб.) за тысячу кубометров.

Требование ввести рыночные цены на газ для населения было одним из основных в пакете Международного валютного фонда для оказания финансовой помощи Украине. Зеленский заверил, что введение госрегулирования не означает отказ от реформы.

«Но помните, что мы сохраняем реформу. Эти изменения — не шаг назад. Это изменения, которые нужны каждому украинцу в связи со сложной экономической ситуацией, в которой мы оказались из-за пандемии. Ограничения тарифной сетки — это идеология только карантинных мероприятий», — пояснил президент Украины.

В ноябре компания «Нафтогаз Украины» повысила цену на газ для населения на 34,7%, до 6,33 грн за кубометр, без учета стоимости доставки. С января 2021 года «Нафтогаз Украины» повысил цены еще на 14%, до 7,22 грн за кубометр, без стоимости доставки.

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Кроме того, с января на Украине отменили ряд льгот для потребителей электроэнергии, в частности, отменили пониженный тариф 0,9 грн на первые 100 кВт потребления и другие скидки. В пресс-службе украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» повышение цен на энергию назвали «тарифным геноцидом».

Фракция партии в украинском парламенте призвала подписать прямые договоры с российским «Газпромом», что позволит на 25% удешевить поставку газа в страну.

«По нашему мнению, надо прекратить игры с российским газом, который заводится через Австрию в страну, и подписать прямые договоры с “Газпромом” для того, чтобы получать этот газ на 25% дешевле, чем-то, что сейчас делают, когда этот, тот же самый российский газ заводится через посредников из Австрии на $100 дороже сегодня, по нашим оценкам, чем он стоил бы по прямым контрактам», — заявил сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

Решение о снижении цены на газ власти приняли после серии протестных акций, которые прошли в различных городах Украины.
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Так, 11 января в Жмеринке, Гайсине, Тульчине и Брацлаве Винницкой области люди в знак протеста блокировали автодороги. Акции протеста прошли также в Одессе и Измаиле, в Харькове и Харьковской области, а также Львове, Николаеве, Полтаве и Полтавской области, Херсоне и Черновцах, сообщает Страна.ua.

По данным издания, даже после снижения на 30% цена на газ будет превышать летние цены, когда они были еще фиксированными, в 2,5 раза.

Кроме того, с 1 января на Украине на 20% вырос тариф на холодную воду, на отопление и горячую воду повышение составило в среднем около 30%. Причем эти тарифы будут действовать до 31 марта, после чего их снова будут приводить в соответствие с рыночными.

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