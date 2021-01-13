21:52 (мск), источник: ТАСС
WP: лидер республиканцев не станет созывать 15 января Сенат США для импичмента Трампа
ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Сенат Конгресса США не будет созван 15 января для рассмотрения вопроса об импичменте действующего
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По ее сведениям, помощники лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла заявили аппарату главы демократического меньшинства Чака Шумера, что республиканцы не согласны созывать заседание в пятницу для рассмотрения вопроса об импичменте. Ранее агентство Reuters проинформировало, что верхняя палата Конгресса может начать обсуждение статьи обвинения в адрес Трампа, если Палата представителей примет документ.
Представители Макконнелла заявили изданию, что верхняя палата не соберется для обсуждения основных вопросов до 19 января — самой ранней возможной даты начала процедуры импичмента в Сенате. В пятницу состоится лишь формальное краткое заседание, для включения в него серьезной повестки требуется согласие всех сенаторов.
Резолюция об отстранении республиканца от власти внесена в Конгресс в понедельник. Статья обвинения в ней одна — подстрекательство к мятежу.
6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии. Инаугурация Байдена пройдет 20 января.