00:03 (мск), источник: BFM.ru
Трамп призвал своих сторонников прекратить демонстрации
Он хочет избежать дальнейшего насилия, перед инаугурацией Джо Байдена.
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Дональд Трамп в среду, 13 января, призвал своих сторонников прекратить демонстрации, чтобы избежать дальнейшего насилия, перед инаугурацией Джо Байдена, сообщает Reuters.
«В свете сообщений о новых протестах, я призываю отказаться от насилия, нарушений закона и вандализма любого рода», — говорится в заявлении уходящего президента.
«Я призываю всех американцев способствовать ослаблению напряженности и успокоиться. Спасибо», — добавил он.