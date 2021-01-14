12:58 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Политологи оценили доступность вакцинации в регионах
Массовая вакцинация от COVID-19 начнется в России с 18 января, пообещала в среду
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Исследование доступности вакцинации от коронавируса эксперты «Петербургской политики» провели в рамках очередного ежемесячного рейтинга
По их подсчетам, только в пяти субъектах РФ доступность массовой вакцинации находится на высоком уровне, еще в пяти — на среднем, в 11 — на низком и в 14 она ограниченна. В оставшихся 50 регионах препарат для широкого круга лиц недоступен, хотя в восьми из них есть предварительная запись на укол.
Также кампанию затрудняют низкие объемы вакцинации, отсутствие общего подхода к предварительной записи и очевидных преимуществ для привившихся. Пропаганда вакцинации тоже разнится от региона к региону: если федеральные СМИ стремятся разрушить негативный стереотип о вакцине, то местные журналисты дозируют информацию, опасаясь ажиотажного спроса.
К «отличникам» вакцинации «Петербургская политика» относит Москву, Подмосковье, Сахалинскую область, Ненецкий и Чукотский автономные округа, особо отмечая в последних трех субъектах отсутствие ограничений по профессиональному признаку. В число «середняков» исследователи включили
Низкую доступность вакцины эксперты зафиксировали в Челябинской, Омской, Костромской, Орловской и Новгородской областях, а также в Пермском крае, Чувашии, Коми, Хакасии, Северной Осетии и Адыгее. Там желающие привиться ранжированы по профессиональному признаку и сталкиваются с ограничениями
Все остальные регионы исследователи относят к «двоечникам», где массовая вакцинация в принципе недоступна.
Хотя в Воронежской, Оренбургской, Тульской, Томской, Липецкой, Вологодской, Магаданской областях и в Приморском крае желающие могут предварительно записаться на укол через интернет или по телефону. Корреспондент «Ъ» в Воронеже в среду действительно смог встать в очередь, оставив заявку в регистратуре поликлиники.
В проблемных регионах с выводами исследователей не согласны. «Каждое обращение в поликлинику фиксируется, информация будет аккумулироваться у участковых и передаваться заведующим», — заявил на брифинге первый замдиректора департамента здравоохранения Ивановской области Алексей Буянкин. «Этот перечень (лиц, имеющих право привиться.— “Ъ”) условный, вакцинировать готовы всех желающих. Для этого нужно прийти в поликлинику по месту жительства, пройти обследование, и человека поставят в лист ожидания», — сказал «Ъ» советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов. В минздраве Ульяновской области «Ъ» сообщили, что запись на вакцинацию пока доступна только в поликлиниках по месту жительства, а электронная запись должна быть доступна со следующей недели, хотя «при этом все равно придется сначала пройти терапевта и тестирование (на вирус и антитела.— “Ъ”)».
Источник «Ъ», близкий к администрации главы Башкирии, сообщил, что технологически там готовы к вакцинированию, но «желающих особо нет». «Нет такого количества желающих, из которых можно было бы формировать очередь. Такое ощущение, что все стоят и ждут: пусть первым будет
Андрей Прах, корсеть «Ъ»