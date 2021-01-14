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00:29 (мск), источник: Известия

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту действующего президента США Дональда Трампа. Голосование прошло в среду, 13 января (14 января по мск).

Источник: РИА "Новости"

Дебаты по резолюции длились около двух часов, после чего конгрессмены проголосовали по резолюции об импичменте. Статья обвинения в документе одна — подстрекательство к мятежу.

Теперь документ будет передан в сенат, где процедура превратится в судебный процесс.

Однако, согласно графику работы верхней палаты законодательного органа, она может заняться вопросом импичмента уже после окончания президентского срока Трампа: Сенат не будет собираться для обсуждения каких-либо серьезных тем, требующих голосования, до 19 января, а инаугурация демократа Джозефа Байдена в качестве следующего главы государства состоится в полдень 20 января.

11 января палата представителей опубликовала текст резолюции.

Авторы документа полагают, что действующий президент США останется угрозой для нацбезопасности, демократии и конституции страны, исходя из его действий в день беспорядков около конгресса.

Накануне Трамп заявил, что объявление ему импичмента может вызвать «невероятный гнев» и является «продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики».

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6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований (ФБР) возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

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