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03:39 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что США переживают беспрецедентную атаку на свободу слова в стране

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты переживают в эти дни беспрецедентную атаку на свободу слова в стране. Такое мнение выразил в обнародованном в среду видеообращении к согражданам президент США Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Я также хочу сказать несколько слов про беспрецедентную атаку на свободу слова, которую мы увидели в последние дни. Налицо напряженные и сложные времена. Усилия, призванные подвергнуть цензуре, внести в черный список наших сограждан, не считаться с ними, являются неправильными и опасными», — заявил американский лидер.

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«Сейчас требуется, чтобы мы друг друга слушали, а не заставляли друг друга замолчать, — убежден Трамп. — Все мы можем благодаря своим действиям преодолеть озлобленность и найти точки соприкосновения и общие цели». «Мы должны сконцентрироваться на продвижении интересов всей страны, доставке чудесных вакцин [от нового коронавируса], преодолении пандемии, восстановлении экономики, защите национальной безопасности и обеспечении верховенства закона», — полагает действующий руководитель администрации США, представляющий Республиканскую партию.

Его высказывания стали завуалированной критикой в адрес политических оппонентов в лице Демократической партии. Обращение Трампа была опубликовано Белым домом после того, как Палата представителей Конгресса США проголосовала за то, чтобы подвергнуть Трампа импичменту.

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