Трамп заявил, что США переживают беспрецедентную атаку на свободу слова в стране

«Я также хочу сказать несколько слов про беспрецедентную атаку на свободу слова, которую мы увидели в последние дни. Налицо напряженные и сложные времена. Усилия, призванные подвергнуть цензуре, внести в черный список наших сограждан, не считаться с ними, являются неправильными и опасными», — заявил американский лидер.
«Сейчас требуется, чтобы мы друг друга слушали, а не заставляли друг друга замолчать, — убежден Трамп. — Все мы можем благодаря своим действиям преодолеть озлобленность и найти точки соприкосновения и общие цели». «Мы должны сконцентрироваться на продвижении интересов всей страны, доставке чудесных вакцин [от нового коронавируса], преодолении пандемии, восстановлении экономики, защите национальной безопасности и обеспечении верховенства закона», — полагает действующий руководитель администрации США, представляющий Республиканскую партию.
Его высказывания стали завуалированной критикой в адрес политических оппонентов в лице Демократической партии. Обращение Трампа была опубликовано Белым домом после того, как Палата представителей Конгресса США проголосовала за то, чтобы подвергнуть Трампа импичменту.