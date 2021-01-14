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05:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Байден обвинил Трампа в подстрекательстве напавших на Капитолий американцев

Избранный президент США Джо Байден обвинил действующего лидера страны Дональда Трампа в подстрекательстве американцев, напавших на Капитолий 6 января. Об этом пишет РИА Новости.

Источник: Reuters

По его словам, нападение было спланировано и координировалось. «Его совершили политические экстремисты и внутренние террористы, которых подстрекал к насилию президент Трамп», — сказал Байден.

Он назвал штурм Капитолия вооруженным восстанием против США и заявил, что виновных необходимо привлечь к ответственности.

Ранее Трамп заявил, что его подлинные единомышленники не могут поддерживать политическое насилие и обижать своих сограждан.

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Кроме того, они не способны нападать на полицейских или проявлять неуважение к «великому американскому флагу». Трамп подчеркнул, что все виновные в беспорядках в Вашингтоне будут привлечены к ответственности.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

Демократы обвинили действующего президента в подстрекательстве к мятежу и проголосовали за его импичмент в палате представителей Конгресса. Теперь резолюция об импичменте будет направлена в сенат. Прошлая попытка демократов объявить импичмент президенту-республиканцу потерпела неудачу именно на этом этапе. Кроме того, существует возможность, что верхняя палата попросту не успеет проголосовать по инициативе до истечения президентский полномочий Трампа 20 января.

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