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05:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Городская дума Якутска приняла отставку мэра

Городская дума Якутска приняла отставку мэра Сарданы Авксентьевой, которая ранее решила уйти с должности по собственному желанию из-за состояния здоровья. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Instagram

«Депутаты утвердили отставку мэра. За проголосовали 17 человек, шесть против, один воздержался», — сказал собеседник агентства в гордуме.

Отмечается также, что исполняющим обязанности главы города назначен первый заместитель мэра Евгений Григорьев.

11 января Авксентьева сообщила о досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья. Она призналась, что больше не может работать круглый год по 24 часа в сутки. В скором времени глава города собирается лечь в больницу, где ей сделают операции. Глава Якутии Айсен Николаев пожелал главе города скорейшего выздоровления и заявил, что понимает ее решение.

Бывший мэр также заявила, что согласна стать советником Григорьева, однако лишь на общественных началах. Как подчеркнула Авксентьева, ей, как и всем якутянам, небезразлична судьба города.

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