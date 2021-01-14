05:53 (мск), источник: Lenta.Ru
Городская дума Якутска приняла отставку мэра
Городская дума Якутска приняла отставку мэра Сарданы Авксентьевой, которая ранее решила уйти с должности по собственному желанию
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«Депутаты утвердили отставку мэра. За проголосовали 17 человек, шесть против, один воздержался», — сказал собеседник агентства в гордуме.
11 января Авксентьева сообщила о досрочном сложении полномочий
Бывший мэр также заявила, что согласна стать советником Григорьева, однако лишь на общественных началах. Как подчеркнула Авксентьева, ей, как и всем якутянам, небезразлична судьба города.