Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 14 январяОбразование Московской области, празднование Старого Нового года и другие события этого дня
Фоторепортажи
27Победители самых престижных фотоконкурсов 2020 года
45Кого мы потеряли в 2020 году
07:47 (мск), источник: ТАСС

Верховный суд Южной Кореи утвердил 20-летний тюремный срок экс-президенту Пак Кын Хе

СЕУЛ, 14 января. /ТАСС/. Верховный суд Республики Корея принял в четверг решение оставить в силе приговор бывшему президенту страны Пак Кын Хе, в соответствии с которым она должна провести в тюрьме 20 лет по обвинениям в коррупции и злоупотреблении властью. Об этом сообщает телерадиокомпания KBS.

Источник: AP 2020

В общей сложности экс-президенту придется провести в заключении 22 года, включая два года за незаконное вмешательство в процесс парламентских выборов 2016 года, когда она оказывала содействие кандидатам от правящей в то время партии Сэнури.

Новость
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к 17 годам заключения

Пак Кын Хе была подвергнута импичменту в марте 2017 года. В июле 2018 года суд первой инстанции приговорил бывшего президента к 15 годам лишения свободы за взяточничество и еще к пяти годам за злоупотребление властью. Ее также оштрафовали на 18 млрд вон ($16 млн).

Затем апелляционный суд увеличил срок тюремного заключения до 30 лет. Впоследствии приговор пересматривали еще несколько раз, сняв с экс-президента часть обвинений. Верховный суд поставил в деле Пак Кын Хе точку, поскольку его решение является окончательным и не подлежит дальнейшему обжалованию.

При этом председатель правящей в стране Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ён на прошлой неделе заявил, что намерен попросить президента страны Мун Чжэ Ина помиловать Пак Кын Хе и ее предшественника Ли Мён Бака, который также отбывает 17-летний срок по обвинению в коррупции. Ли Нак Ён подчеркнул, что помилование бывших глав государства будет способствовать национальному единству.

В то же время опросы общественного мнения показывают, что большинство граждан страны выступают против этой идеи.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Она предсказала, что в 2020 году по всему миру распространится тяжёлая болезнь, не поддающаяся известным методам лечения
Палач увидел вблизи лица декабристов и попросту упал в обморок
Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа
В России хотят ужесточить контроль за арендой квартир
Госдума планирует рассмотреть законопроект об отмене ОГЭ
В Германии несколько привитых вакциной заразились COVID-19
Мама первоклассника показала его личные заметки в дневнике
Выявлен «бразильский ковид»: новая мутация — угроза иммунитету
ВОЗ: второй год пандемии может оказаться тяжелее первого
Gnezdo.ru
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
В РФ начали массово воровать катализаторы из авто
Новые фильмы 2020: смотреть лучше без детей
Поспешили с разводом: 5 актеров, которые пожалели
Новости партнеров
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Собянин принял новые решения по вакцинации в Москве
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Ученые выяснили, что коронавирус "берет" не всех
Авто
Первая распродажа этого года в самом разгаре AliExpress делится новыми неожиданными и весьма полезными решениями. Авто Mail.ru представляет подборку товаров для дома и автомобиля, которые сделают жизнь проще и безопаснее
Кино
65-летнего Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отказ надеть маску Актер признал, что совершил ошибку
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Популярные темы на «Детях»
А в каком возрасте ваши сыновья стали оставаться на ночевку с девочками? 395
Зачем я это прочитала 268
Новая работа 146
Давайте попланируем вместе! 119
Леди
Лайма Вайкуле в молодежном образе принимает комплименты 66-летняя артистка прекрасно выглядит
Новости партнеров
Три признака, что вы уже переболели короной
Она загипнотизировала всех зрителей своим изумительным танцем. Видео
Новогоднее фото Пугачевой расстроило поклонников певицы
6-летний мальчик в прямом эфире озвучил диагноз Бузовой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь