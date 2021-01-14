Верховный суд Южной Кореи утвердил 20-летний тюремный срок экс-президенту Пак Кын Хе

В общей сложности экс-президенту придется провести в заключении 22 года, включая два года за незаконное вмешательство в процесс парламентских выборов 2016 года, когда она оказывала содействие кандидатам от правящей в то время партии Сэнури.
Пак Кын Хе была подвергнута импичменту в марте 2017 года. В июле 2018 года суд первой инстанции приговорил бывшего президента к 15 годам лишения свободы за взяточничество и еще к пяти годам за злоупотребление властью. Ее также оштрафовали на 18 млрд вон ($16 млн).
Затем апелляционный суд увеличил срок тюремного заключения до 30 лет. Впоследствии приговор пересматривали еще несколько раз, сняв с экс-президента часть обвинений. Верховный суд поставил в деле Пак Кын Хе точку, поскольку его решение является окончательным и не подлежит дальнейшему обжалованию.
При этом председатель правящей в стране Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ён на прошлой неделе заявил, что намерен попросить президента страны Мун Чжэ Ина помиловать Пак Кын Хе и ее предшественника Ли Мён Бака, который также отбывает 17-летний срок по обвинению в коррупции. Ли Нак Ён подчеркнул, что помилование бывших глав государства будет способствовать национальному единству.
В то же время опросы общественного мнения показывают, что большинство граждан страны выступают против этой идеи.