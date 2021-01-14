Экономисты связали низкие цены на нефть с либерализацией в России

Падение цен на нефть в 2020 году ставит Россию в те же исторические условия, которые в прошлом приводили к либерализации ее экономической политики и снижению геополитической активности, утверждается в представленном 13 января докладе исследовательского подразделения Bank of America «Лебединое озеро 2021 года» (есть у РБК).
Исторически экономическая политика Советского Союза и России и внешнеполитическая линия коррелировали с ценами на нефть, указывает банк.
С 1970-х годов все эпизоды использования СССР/Россией военной силы происходили в периоды относительно высоких цен (война в Афганистане, операция по «принуждению к миру» Грузии, присоединение Крыма и украинский конфликт), а периоды относительно низких цен на нефть ассоциировались с такими событиями, как начало перестройки, либеральные реформы и приватизация начала 1990-х, и самое недавнее — попытка «перезагрузки» отношений России и США в 2009 году, утверждают авторы.
Это наблюдение может означать, что «вероятность негативных геополитических событий для России в 2021 году будет низкой», пишут эксперты.
Идея, высказанная экономистами Bank of America, не нова, например, аналитики «Ренессанс Капитала» в 2016 году писали, что после обвала цен на нефть в 1985 году в некоторых странах-экспортерах (Мексика, СССР, Иран и Алжир) в 1988—1990 годах происходили демократические изменения.
За падением нефтяных цен 2014−2015 годов может последовать «демократизация» политического режима России, допускали в инвестбанке.
Изобилие природных ресурсов снижает необходимость обеспечивать надлежащие стимулы бюрократии, что, в частности, снижает стремление главы владеющего этими ресурсами государства иметь свободные СМИ, писали в 2006 году экономисты РЭШ во главе с Сергеем Гуриевым. Центр исследований европейской политики (CEPS) в 2015 году утверждал, что «высокие уровни советских и российских нефтегазовых доходов ассоциируются с внешнеполитическим авантюризмом, тогда как при низких значениях нефтегазового экспорта Россия становится более готовой к сотрудничеству».
Средняя стоимость российской нефти в 2020 году составила $41,7 за баррель — минимум с 2004 года и на треть ниже, чем в 2019 году. Кроме того, России пришлось пойти на сокращение нефтедобычи (на 8,6% в 2020 году) в соответствии с условиями многосторонней сделки ОПЕК+. Из-за низкого поступления нефтегазовых доходов в бюджет Минфин в апреле—декабре продал около $12,6 млрд (947 млрд руб.) из своих валютных резервов.
В декабре замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что пик потребления нефти в мире, возможно, уже пройден. Минфин после обвала нефтяных цен в 2014—2015 годы перенастроил свою бюджетную политику так, чтобы не зависеть от высоких цен на нефть. Долгосрочно федеральный бюджет России формируется, как если бы цена нефти составляла $40 за баррель (в ценах 2017 года).
Общий уровень расходов бюджета формально перестал зависеть от нефтяных цен: излишки нефтегазовых доходов в период относительно высоких цен направляются в суверенный фонд, недостача в период низких цен компенсируется из ранее накопленных нефтегазовых сбережений. Президент России Владимир Путин в декабре заявил, что Россия «не в полной мере, но все-таки начинает слезать с так называемой нефтегазовой иглы».
Во время загрузки произошла ошибка.
Иван Ткачёв
При участии
Антон Фейнберг