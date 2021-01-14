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11:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Правозащитники обвинили Ереван и Баку в намеренном уничтожении мирных жителей

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о ходе конфликта в Нагорном Карабахе, в котором обвинила военнослужащих Армении и Азербайджана в нанесении намеренных ударов по мирным жителям в регионе.

Источник: AP 2020

Так, эксперты посетили десятки мест артиллерийских и ракетных ударов в Карабахе. Они опросили пострадавших и свидетелей 17 таких атак. «Факты опровергают утверждения обеих сторон конфликта, что они не проводили неизбирательных обстрелов и авиаударов», — утверждают правозащитники.

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По их мнению, Ереван и Баку понимали последствия использования заведомо неточного оружия в районах большого скопления гражданских и осознанно подвергли их возможности быть уничтоженными. Речь идет об оперативно-тактических ракетах, неуправляемых реактивных системах залпового огня (РСЗО) и артиллерии. Жертвами таких ударов стали как минимум 146 мирных жителей, среди которых было множество детей и пенсионеров, считают в организации.

Также Amnesty International обвинила азербайджанских военных в использовании запрещенных на международном уровне кассетных боеприпасов EXTRA. В частности, они были применены при обстреле Степанакерта. «Крайне важно, чтобы виновные в этих нарушениях были без промедления привлечены к ответственности, а пострадавшие получили компенсацию», — подчеркнули в организации.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. Стороны дважды договаривались о прекращении огня, однако боевые действия продолжались. 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня. Стороны остались на занятых позициях, затем под контроль Баку были переданы три района в зоне конфликта. В Карабах вошли российские миротворцы.

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