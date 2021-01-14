Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С января расплатиться наличными станет сложнее Что ждет покупателей и бизнес
Фоторепортажи
12В Нэшвилле взорвался автомобиль
16Фотоконкурс памяти Андрея Стенина объявил лауреатов 2020 года
15:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина заявила об отсутствии напряжения в отношениях с США из-за санкций

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии напряжения в отношениях Киева и Вашингтона. Об этом в четверг, 14 января, сообщает ТАСС.

Источник: AFP 2020

США ввели санкции против украинских граждан и организаций за вмешательство в американские выборы. «Относительно какого-то напряжения в двусторонних отношениях — нет, мы его не ощущаем», — заверил Кулеба.

Читайте также
NYT узнала о намерении Трампа помиловать самого себя перед отставкой

Он подчеркнул, что нет никаких оснований считать, что Украина как государство вмешивалась во внутренние дела США. «Этого не было, этого нет и этого никогда не будет», — заключил глава МИД.

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского пообещал наказать причастных к вмешательству в американские выборы.

Под санкции США попали четыре организации и семь человек, в том числе депутат Верховной Рады Александр Дубинский и бывший военный прокурор Константин Кулик.

По мнению американского Минфина, они являются частью связанной с Россией сети влияния, ассоциированной с депутатом Андреем Деркачом. В мае он обнародовал аудиозаписи разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, выигравшего выборы главы государства в 2020 году.

 Лукашенко начал предъявлять претензии России
Раскрыто происхождение коронавируса SARS-CoV-2
Росздравнадзор заявил о запрете вакцины Pfizer для всех клиник
На плохом счету: за что могут заблокировать карты россиян
Гидрометцентр пообещал россиянам погодный «букет неприятностей»
Назван желаемый размер зарплаты для мужчин и женщин в России
Апокалиптические облака появились в небе над Францией (фото)
Ученые предупредили о возможном ледниковом периоде на Земле
Аномальная метель в Москве: как это было (фото)
Здоровье
Медсестра из красной зоны рассказала о ночных кошмарах и умирающих пациентах Она не может сдерживать слезы.
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Что стало с восьмерняшками, которых женщина родила в 2009 году
Раймонд Паулс одной фразой обидел всех россиян
Популярные темы на «Детях»
А в каком возрасте ваши сыновья стали оставаться на ночевку с девочками? 731
Со старым новым годом! Картинки. 311
Удовольствие от материнства 178
Просто поныть 164
Леди
Сын Дмитрия Хворостовского показал возлюбленную Молодой человек перестал скрывать избранницу
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь