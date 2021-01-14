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20:26 (мск), источник: ТАСС

Володин предложил США поучиться организации выборов у Киргизии и Казахстана

В частности, спикер Госдумы обратил внимание, что на выборы в США в качестве наблюдателей не допускаются парламентарии из других государств.

Источник: AFP 2020

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что США могли бы поучиться у Киргизии и Казахстана в вопросах организации выборов.

В интервью телеканалу «Россия-24» в четверг Володин напомнил, что депутаты Госдумы были наблюдателями на недавних парламентских выборах в Казахстане и президентских выборах в Киргизии.

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«По итогам все они отметили, что выборы прошли в соответствии с национальным законодательством этих стран, они были конкурентными, открытыми. И в этой связи Соединенным Штатам Америки можно было бы поучиться у Киргизии, у Казахстана», — заявил он.

«В странах, которые сегодня избирают власть, депутатов, президентов, в странах, которые вышли из Советского Союза, в странах, которые входят в Организацию [договора о] коллективной безопасности и в СНГ, стандарты настолько высоки, что можно было бы США с их архаичной системой, с их закрытой системой выборов, где нет ни одного международного наблюдателя, поучиться у них», — убежден Володин.

В частности, он обратил внимание, что на выборы в США в качестве наблюдателей не допускаются парламентарии из других государств.

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