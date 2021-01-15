10:53 (мск), источник: Life.ru
Леди Гага исполнит гимн США на инаугурации Байдена
На церемонии также запланировано выступление Дженнифер Лопес.
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Известная певица Леди Гага исполнит гимн США во время инаугурации избранного американского президента Джозефа Байдена. Об этом сообщает телеканал ABC.
Кроме того, на церемонии также выступит Дженнифер Лопес. Стоит отметить, что обе исполнительницы ранее выражали поддержку демократу. Как уточняется, в специальной телепередаче по случаю инаугурации Байдена и избранного
— Мы очень рады представить список участников 59-й церемонии инаугурации. Эти люди представляют собой всё разнообразие нашей великой нации, — приводит ABC слова представителя инаугурационного комитета Тони Аллена.
Напомним, инаугурация Джо Байдена состоится 20 января. Ранее без пяти минут бывший глава государства Дональд Трамп рассказал, что не пойдёт на церемонию. Сам Байден назвал хорошим данное решение нынешнего главы Белого дома.