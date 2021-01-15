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10:53 (мск), источник: Life.ru

Леди Гага исполнит гимн США на инаугурации Байдена

На церемонии также запланировано выступление Дженнифер Лопес.

Источник: AP 2020

Известная певица Леди Гага исполнит гимн США во время инаугурации избранного американского президента Джозефа Байдена. Об этом сообщает телеканал ABC.

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Кроме того, на церемонии также выступит Дженнифер Лопес. Стоит отметить, что обе исполнительницы ранее выражали поддержку демократу. Как уточняется, в специальной телепередаче по случаю инаугурации Байдена и избранного вице-президента Штатов Камалы Харрис выступят такие звёзды, как Джастин Тимберлейк, Бон Джови и Деми Ловато. А ведущим полуторачасового шоу «Празднуем Америку» станет актёр Том Хэнкс.

— Мы очень рады представить список участников 59-й церемонии инаугурации. Эти люди представляют собой всё разнообразие нашей великой нации, — приводит ABC слова представителя инаугурационного комитета Тони Аллена.

Напомним, инаугурация Джо Байдена состоится 20 января. Ранее без пяти минут бывший глава государства Дональд Трамп рассказал, что не пойдёт на церемонию. Сам Байден назвал хорошим данное решение нынешнего главы Белого дома.

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