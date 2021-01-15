Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 15 январяПервая фотография снежинки, появление Википедии и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
27Победители самых престижных фотоконкурсов 2020 года
12Католики встретили Рождество
12:19 (мск), источник: РБК

США признали ошибочным включение «ВСМПО-Ависма» в черный список

Минторг США опубликовал документ, в котором сообщил об исключении корпорации «ВСМПО-Ависма» из списка «конечных военных пользователей». В него входят компании, которые, как считают в Вашингтоне, сотрудничают с вооруженными силами своих государств. Фигуранты списка не могут приобретать у США ряд товаров и технологий.

Источник: РИА "Новости"

В документе Минторга США говорится, что из списка «конечных военных пользователей» исключается ОАО «ВСМПО-Ависма» (Korporatsiya Vsmpo Avisma OAO), так как это наименование дублирует другое — «ВСМПО-Ависма» (Korporatsiya VSMPO AVISMA).

При этом в тексте говорится, что последнее наименование планировалось включить в список, однако этого так и не произошло, так как «Комитет по проверке конечных пользователей решил, что [корпорация] не относится к конечным военным пользователям».

Читайте также
«Роскосмос» подал иск к производителю «Союзов» на 4,7 млрд рублей

Таким образом, Минторг пересмотрел свое решение о включении «ВСМПО-Ависма», о котором заявил в конце декабря, и признал, что корпорация не является юрлицом, сотрудничающим с вооруженными силами государства, а ее включение в список было ошибочным.

РБК направил запрос в «ВСМПО-Ависма» и в Бюро промышленности и безопасности США (BIS), имплементирующее экспортные ограничения.

В том же документе Минторг сообщил об исключении из списка еще одной российской компании — ООО «Молот-Оружие» (компания, в которую было реорганизовано ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот»).

Ведомство пояснило, что «Молот-Оружие» уже включена в черный список США Entity List, поэтому ее нет нужды включать еще в перечень конечных военных потребителей.

О том, что «ВСМПО-Ависма» попала под санкции США вместе с сотней других российских и китайских компаний, стало известно 21 декабря 2020 года. В частности, в нем оказались российские Служба внешней разведки, Минобороны, специальный летный отряд «Россия», входящие в «Росатом» и «Роскосмос» структуры, госкорпорация «Ростех» и другие организации.

В «ВСМПО-Ависма» заявляли, что санкции США никак не повлияют на производственный процесс.

«Изменение в законодательстве США вступило в силу ранее в 2020 году. В случае использования американских технологий требуется согласие властей США, но на “ВСМПО-Ависма” в производстве титана применяются только российские технологии и преимущественно это собственные разработки, поэтому нет необходимости что-либо согласовывать», — утверждали в компании.

«ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титана, по собственным оценкам компания занимает 25% мирового рынка титанового проката. Среди заказчиков корпорации Airbus и Boeing.

Бывший до недавнего времени гендиректором «ВСМПО-Ависма» Сергей Степанов (покинул компанию 10 января) в ноябрьском интервью РБК комментировал возможные санкции со стороны США в случае победы демократа Джо Байдена. В частности, Степанов утверждал, что сотрудничество с американским Boeing всегда шло «исключительно в рамках бизнеса» при разных администрациях в Белом доме. «Мы надеемся, что продолжим поставлять детали нашему ключевому клиенту», — заключал он.

 Умер Борис Грачевский
Навального объявили в розыск после новости о его возвращении
Школы всех регионов России вернутся к очному обучению
КНДР представила «самое мощное в мире оружие»
Французский мотогонщик умер от полученных на «Дакаре» травм
Прокуратура проверяет сведения о гибели тюменского фельдшера
«Всехный» папа: умер Борис Грачевский
Штурмовавший Капитолий «викинг» попросил Трампа о помиловании
В небе над Иркутском взорвался метеорит
Hi-Tech
Посмотрите на первые техноновинки 2021 года (фото) Чем запомнится выставка в этом году (кроме того, что ее не было)
Авто
Бренды Lada и Dacia объединяются Обе марки получат единую платформу и серьезно сократят модельный ряд
Новости партнеров
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Соцконтракт в 2021 году: кому положены деньги
Популярные темы на «Детях»
Как будто не со мной. Что делать? Моя мама тайно покрестила мою дочь 569
Со старым новым годом! Картинки. 432
Забавные картинки 254
Проблема с учителем во 2 кл, или это только я так считаю..... 189
Леди
Самойлову опять спутали с Решетовой из-за откровенных фото Модель приняла участие в провокационной съемке
Новости партнеров
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Соцконтракт в 2021 году: кому положены деньги
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь