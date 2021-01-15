США признали ошибочным включение «ВСМПО-Ависма» в черный список

В документе Минторга США говорится, что из списка «конечных военных пользователей» исключается ОАО «ВСМПО-Ависма» (Korporatsiya Vsmpo Avisma OAO), так как это наименование дублирует другое — «ВСМПО-Ависма» (Korporatsiya VSMPO AVISMA).
При этом в тексте говорится, что последнее наименование планировалось включить в список, однако этого так и не произошло, так как «Комитет по проверке конечных пользователей решил, что [корпорация] не относится к конечным военным пользователям».
Таким образом, Минторг пересмотрел свое решение о включении «ВСМПО-Ависма», о котором заявил в конце декабря, и признал, что корпорация не является юрлицом, сотрудничающим с вооруженными силами государства, а ее включение в список было ошибочным.
РБК направил запрос в «ВСМПО-Ависма» и в Бюро промышленности и безопасности США (BIS), имплементирующее экспортные ограничения.
В том же документе Минторг сообщил об исключении из списка еще одной российской компании — ООО «Молот-Оружие» (компания, в которую было реорганизовано ОАО «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот»).
Ведомство пояснило, что «Молот-Оружие» уже включена в черный список США Entity List, поэтому ее нет нужды включать еще в перечень конечных военных потребителей.
О том, что «ВСМПО-Ависма» попала под санкции США вместе с сотней других российских и китайских компаний, стало известно 21 декабря 2020 года. В частности, в нем оказались российские Служба внешней разведки, Минобороны, специальный летный отряд «Россия», входящие в «Росатом» и «Роскосмос» структуры, госкорпорация «Ростех» и другие организации.
«Изменение в законодательстве США вступило в силу ранее в 2020 году. В случае использования американских технологий требуется согласие властей США, но на “ВСМПО-Ависма” в производстве титана применяются только российские технологии и преимущественно это собственные разработки, поэтому нет необходимости что-либо согласовывать», — утверждали в компании.
«ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титана, по собственным оценкам компания занимает 25% мирового рынка титанового проката. Среди заказчиков корпорации Airbus и Boeing.
Бывший до недавнего времени гендиректором «ВСМПО-Ависма» Сергей Степанов (покинул компанию 10 января) в ноябрьском интервью РБК комментировал возможные санкции со стороны США в случае победы демократа Джо Байдена. В частности, Степанов утверждал, что сотрудничество с американским Boeing всегда шло «исключительно в рамках бизнеса» при разных администрациях в Белом доме. «Мы надеемся, что продолжим поставлять детали нашему ключевому клиенту», — заключал он.