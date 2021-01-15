Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 15 январяПервая фотография снежинки, появление Википедии и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
12В Нэшвилле взорвался автомобиль
11Как северное сияние преображает шотландский ландшафт
14:12 (мск), источник: ТАСС

Россия начала выход из Договора по открытому небу

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу РФ из ДОН, — подчеркнули в дипведомстве. — По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям».

Новость
«Плевок в колодец». Рогозин призвал США не спешить с санкциями против «Роскосмоса»

Выход США из договора нанес ему серьезный ущерб, нарушив баланс интересов государств-участников и подорвав роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности, отмечается в заявлении.

На Смоленской площади подчеркнули, что Москва после выхода США из соглашения выдвинула «конкретные, соответствующие фундаментальным положениям» ДОН предложения по поддержанию его жизнеспособности. «С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США», — указали в МИД.

Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений этого многостороннего соглашения. Россия также предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации договора. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, Москва вскоре после этого ответила зеркально. США вышли из ДОН 22 ноября при действующем президенте Дональде Трампе.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Она предсказала, что в 2020 году по всему миру распространится тяжёлая болезнь, не поддающаяся известным методам лечения
Палач увидел вблизи лица декабристов и попросту упал в обморок
«Всехный» папа: умер Борис Грачевский
Прокуратура проверяет сведения о гибели тюменского фельдшера
Санду заявила о намерении выстроить хорошие отношения с Россией
Комитет Госдумы поддержал законопроект о «гаражной амнистии»
В Австралии отказались убивать голубя Джо
Шуршащая ностальгия: в соцсетях вспоминают пакеты начала 2000-х
Здоровье
111-летний мужчина раскрыл секрет долголетия Он категорически за вакцинацию от новых болезней.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Назван самый удобный для жизни город в мире
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Авто
Бренды Lada и Dacia объединяются Обе марки получат единую платформу и серьезно сократят модельный ряд
Кино
Памяти Бориса Грачевского: яркие цитаты о детях, юморе и жизни Сценарист, продюсер и режиссер скончался Москве на 72-м году из-за осложнений после коронавирусной инфекции
Новости партнеров
Назван возраст, когда за руль уже нельзя
С девушки во время выступления слетело платье, но она не растерялась
Люди пустили бездомную кошку переночевать, а утром не поверили своим глазам
Смешное видео о том, кто и как писал "расследование" о Навальном
Популярные темы на «Детях»
Как будто не со мной. Что делать? Моя мама тайно покрестила мою дочь 617
Проблема с учителем во 2 кл, или это только я так считаю..... 338
Забавные картинки 289
Развод 195
Леди
Самойлову опять спутали с Решетовой из-за откровенных фото Модель приняла участие в провокационной съемке
Новости партнеров
Фото восьмой жены Дмитрия Киселева
Голикова рассказала о новой индексации пенсий россиян в 2021
Она загипнотизировала всех зрителей своим изумительным танцем. Видео
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь