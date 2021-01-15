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15:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Белорусские власти запланировали создать концлагеря для протестующих

Белорусское объединение BYPOL, занимающееся помощью силовикам, уволившимся из органов за поддержку протестующих, опубликовало запись разговора замглавы МВД республики Николая Карпенкова. Силовик сообщил о планах властей создать для демонстрантов специализированные концлагеря.

Источник: AP 2020

Запись, как стало известно из ее содержания, была сделана 30 октября — в день, когда Карпенков покидал должность начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК). Из разговора чиновника с подчиненными следует, что руководство белорусских силовиков обсуждало на совещании с президентом Александром Лукашенко возможность создания в стране спецлагерей, куда будут попадать особо активные демонстранты.

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«Сказано разработать, сделать лагерь. Ну не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для особо острокопытных такой, для отселения. И поставить колючую проволоку по периметру», — сказал Карпенков. Он пояснил, что туда будут направлены те демонстранты, кто два и более раз попадал в специализированную базу данных о протестующих.

Силовик также подтвердил сведения белорусских правозащитников, что погибший в первые дни кризиса в стране Александр Тарайковский, был убит ОМОНом выстрелом в грудь из российского травматического пистолета Ярыгина. «Да, Тарайковский, да, пьяница и дебил. Он умер, конечно, от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь», — говорит чиновник.

Ранее, в декабре, глава КГБ Белоруссии Иван Тертель оправдал гибель протестующих на акциях тем, что они «нагло стояли» перед ОМОНом. Он заявил, что власти республики проигрывают информационную войну с Польшей, призвал готовиться к «горячей войне» с Западом и пообещал показать русских кукловодов.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты столкновениях с силовиками.

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