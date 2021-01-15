16:31 (мск), источник: ТАСС
Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с детскими пособиями
ГААГА, 15 января. /ТАСС/. Правительство Королевства Нидерландов в полном составе уходит в отставку
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По данным телеканала,
В середине декабря прошлого года парламентский комитет опубликовал результаты расследования, которое свидетельствует, что многие родители в Нидерландах были ошибочно обвинены в злоупотреблении системой детских пособий. В документе отмечается, что ошибки были совершены в отношении как минимум 9 тыс. семей, однако на самом деле их может быть гораздо больше.
Очередные всеобщие выборы запланированы в Нидерландах на 17 марта. Никаких изменений в отношении даты проведения голосования не ожидается.
Четыре партии, входившие в правящую коалицию, договорились, что кабинет министров продолжит функционировать на добровольной основе по вопросам борьбы с пандемией коронавируса. Решение других вопросов будет отложено до тех пор, пока после мартовских выборов не будет сформировано новое правительство.