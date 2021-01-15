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16:12 (мск), источник: РБК

Советник Байдена предложил приостановить санкции против Nord Stream-2

Действие американских санкций против газопровода «Северный поток-2», как и строительство проекта, надо приостановить, чтобы спокойно провести переговоры между США и вовлеченными в проект странами, считает советник избранного президента США Джо Байдена Николас Бернс. Об этом он заявил газете Handelsblatt в интервью.

Источник: AP 2020

«Европейцы должны остановить строительство “Северного потока-2”, а американцы — приостановить действие санкций. Это даст новой администрации США возможность конфиденциально и спокойно поговорить с правительством Германии и другими вовлеченными странами», — сказал Бернс.

До этого в пятницу о том, что Германия заинтересована в переговорах с новой администрацией США по «Северному потоку-2», заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в ходе пресс-конференции.

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«Разумеется, мы сильно заинтересованы в обсуждении с новой администрацией в Вашингтоне темы «Северного потока — 2», — отметил министр.

Он также отметил, что в декабре, когда принималось решение о санкциях против проекта, в Вашингтоне пообещали провести консультации на правительственном уровне перед введением новых ограничений.

«Мы расцениваем это как положительное решение и хотим, как только новая администрация приступит к выполнению своих обязанностей, обсудить эту тему с коллегами в Вашингтоне», — подчеркнул Маас.

Перед этим Германское управление по судоходству и гидрографии выдало новое разрешение на строительство газопровода в своей исключительной экономической зоне. Это произошло после того, как оператор строительства Nord Stream 2 AG попросил изменить разрешение из-за непредвиденных задержек за пределами экономической зоны.

В ноябре источник Business Insider в дипломатических кругах Германии, заявил, что есть очень мало оснований ожидать, что Байден снимет санкции с «Северного потока-2», когда вступит в должность.

В 2016 году, когда Байден был вице-президентом США при предыдущей администрации, он заявлял, что «Северный поток-2» — плохая сделка для Европы. «Ни одна из стран не должна использовать энергию в качестве оружия», — пояснял он тогда.

Новые санкции против «Северного потока-2» вступили в силу 1 января, после того, как был окончательно принят оборонный бюджет. Под ограничения попали компании, которые предоставляют сертификационные и страховые услуги в рамках проекта, а также те, кто проводят работы по модернизации и дооборудованию судов, участвующих в строительстве.

После этого норвежская и датская компании отказались участвовать в завершении проекта.

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