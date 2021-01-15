18:48 (мск), источник: Ведомости
В МВД Белоруссии назвали фейком запись о лагерях для протестующих
В МВД Белоруссии назвали фейком аудиозапись, которую опубликовала организация уволившихся силовиков республики BYPOL. На опубликованной записи фигурирует голос человека, которого организация представила как замминистра внутренних дел Белоруссии Николая Карпенкова. На ней человек объясняет, что необходимо «калечить агрессивных протестующих», а также упоминает создание лагеря «для особо острокопытых».