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04:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Пушков назвал причины выхода России из Договора по открытому небу

Российский сенатор Алексей Пушков назвал причины выхода России из Договора по открытому небу (ДОН), разрешающего разведывательные полеты стран-участниц над территорией друг друга. Он также рассказал, правильным ли было такое решение, в программе «[Не]фантастика» на радио «Комсомольская правда».

Источник: РИА "Новости"

По словам сенатора, договор нежизнеспособен из-за позиции американцев, которые не намерены допускать военно-воздушные инспекции над своей территорией.

Пушков отметил, что европейцы будут летать над территорией России и всю информацию будут передавать американцам, так как являются союзниками по блоку НАТО.

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«Этот договор в отсутствии США нас ставит в неравноправное положение. Он нам не только невыгоден, но даже вреден. Поэтому мы объявили о начале процедуры выхода из этого договора», — объяснил он.

«Я считаю, что это закономерное и правильное решение. Дело в том, что Договор по открытому небу предполагает взаимные военные инспекции, воздушные инспекции, когда с воздуха можно наблюдать за тем, ведутся ли какие-то военные приготовления на территории другого государства. Это такая мера доверия. Договор был заключен в 1992 году и являлся одной из основополагающих мер доверия во взаимоотношениях между Россией и западным альянсом», — пояснил Пушков.

О том, что Москва начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу, разрешающему разведывательные полеты стран-участниц над территорией друг друга, 15 января заявило Министерство иностранных дел России.

22 ноября прошлого года из соглашения вышли США. Свою позицию американская сторона объяснила тем, что Москва якобы не соблюдает пункты договора. Белый дом также заявил, что Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента Дональда Трампа. Москва обвинения Вашингтона отвергает.

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно документу, страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территорией друг друга, чтобы следить за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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