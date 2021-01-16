04:02 (мск), источник: Lenta.Ru
Пушков назвал причины выхода России из Договора по открытому небу
Российский сенатор Алексей Пушков назвал причины выхода России из Договора по открытому небу (ДОН), разрешающего разведывательные полеты
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По словам сенатора, договор нежизнеспособен
Пушков отметил, что европейцы будут летать над территорией России и всю информацию будут передавать американцам, так как являются союзниками по блоку НАТО.
«Этот договор в отсутствии США нас ставит в неравноправное положение. Он нам не только невыгоден, но даже вреден. Поэтому мы объявили о начале процедуры выхода из этого договора», — объяснил он.
«Я считаю, что это закономерное и правильное решение. Дело в том, что Договор по открытому небу предполагает взаимные военные инспекции, воздушные инспекции, когда с воздуха можно наблюдать за тем, ведутся ли
О том, что Москва начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу, разрешающему разведывательные полеты
22 ноября прошлого года из соглашения вышли США. Свою позицию американская сторона объяснила тем, что Москва якобы не соблюдает пункты договора. Белый дом также заявил, что Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента Дональда Трампа. Москва обвинения Вашингтона отвергает.
Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Согласно документу,