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08:09 (мск), источник: ТАСС

Медведев: отношения России и США в ближайшие годы останутся крайне холодными

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Отношения Москвы и Вашингтона останутся крайне холодными с приходом новой администрации США, которая продолжит антироссийскую политику. Такой прогноз дал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье на сайте ТАСС, опубликованной в субботу.

Источник: РИА "Новости"

По его мнению, «в ближайшие годы отношения (РФ и США), по всей видимости, останутся крайне холодными».

«И сейчас мы не ждем ничего, кроме продолжения жесткой антироссийской политики», — заявил зампред Совбеза, говоря о предстоящем начале работы избранного президента США Джозефа Байдена.

«Россия готова к работе с любым президентом США, готова к восстановлению сотрудничества в самых разных областях», — заверил Медведев.

Однако, по мнению зампреда Совбеза, «вряд ли можно ожидать встречных шагов от новой американской администрации».

По оценке Медведева, «с куда большей вероятностью можно прогнозировать последовательное проведение США антироссийской политики».

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«Все последние годы траектория отношений Москвы и Вашингтона уверенно идет по нисходящей, кто бы ни находился во главе Белого дома», — констатировал замглавы Совбеза.

Он напомнил, что «с президентством Дональда Трампа действительно были связаны определенные надежды на изменение негативной динамики, ведь тогда, в 2016 году, казалось, что отношения двух стран хуже, чем при Бараке Обаме, быть не могут».

«Однако последующие годы развеяли эту иллюзию. Администрация Трампа планомерно усиливала системное противостояние Вашингтона и Москвы, продолжала проводить политику санкций в отношении нашей страны, желая в том числе вытеснить ее с энергетических рынков, сводила к минимуму наше дипломатическое взаимодействие», — отметил зампред Совбеза.

«И это — на фоне того, что Трамп постоянно говорил о желании “поладить с Россией”. Впрочем, его слова не имели особого значения, так как многочисленные ограничительные меры в Конгрессе поддерживали и демократы, и республиканцы», — считает Медведев.

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