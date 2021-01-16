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10:57 (мск), источник: Известия

На Украине ограничили использование русского языка

На Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке. Требование соответствующей статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступило в силу в субботу, 16 января.

Согласно требованиям закона, персонал заведений обязан начинать разговор с гостем на украинском языке, и только по просьбе посетителя можно перейти на удобный для него язык. Также на украинском языке клиентам должны предоставлять информацию о товарах и услугах. Меню и другая информация в письменном виде может дублироваться на других языках.

За невыполнение данного правила предусмотрены штрафные санкции для владельцев заведений. Их введут с 16 июля 2022 года. Нарушения будут рассматриваться уполномоченным по защите государственного языка, и в случае установления факта несоблюдения предписаний он получит право налагать на нарушителей штраф до 400 не облагаемых налогом минимумов (6,8 тыс. гривен, около 18 тыс. рублей).
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21 декабря минувшего года депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский предложил отменить штрафы за обслуживание не на украинском языке и отметил, что внес в парламент соответствующий законопроект. Он добавил, что 27 коллег из фракции «Слуга народа» стали соавторами его законопроекта, и выразил им благодарность.

10 декабря Бужанский внес в парламент проект закона об отмене закона о государственном языке на Украине. Автор законопроекта отметил, что действующий закон о госязыке не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка. Он дискриминирует носителей других языков, в первую очередь русского.

25 апреля 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В мае его подписал экс-президент страны Петр Порошенко. Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», а также введение должности уполномоченного по его защите, которую сейчас занимает Тарас Креминь. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона. Штраф составляет от 5,1 тыс. гривен ($184) до 6,8 тыс. гривен ($245).

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