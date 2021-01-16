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11:40 (мск), источник: Ведомости

Медведев назвал блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях «цифровым тоталитаризмом»

Блокировка IT-гигантами аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях является проявлением оголтелой цензуры и цифрового тоталитаризма, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своей статье для ТАСС.

Источник: AP 2020

Блокировка IT-гигантами аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях является проявлением оголтелой цензуры и цифрового тоталитаризма, считает замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своей статье для ТАСС.

По мнению Медведева, социальные сети, находясь вне специального регулирования, развязали «информационную войну без правил» против одного лица. Медведев напомнил, что после проведения выборов многие публикации Трампа помечались как неблагонадежный контент или вовсе скрывались. Штурм сторонников действующего президента Капитолия привел к беспрецедентной блокировке его аккаунтов.

Получается так, что несколько технологических корпораций, расположенных в Калифорнии, почувствовав вкус к власти, позволили себе свободно манипулировать новостями и фактами, исходя из своих политических предпочтений. Что это, как не оголтелая цензура? … И что это, если не призрак цифрового тоталитаризма, который постепенно заполняет собой общество.
Дмитрий Медведев

Замглавы Совбеза также отметил, что даже в случае, если Трамп уйдет из политики, а его цифровой след будет стерт IT-корпорациями, «раскол в умах останется чудовищный».

Ранее сам глава Twitter Джек Дорси назвал блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях «опасным прецедентом», однако отметил, что этот шаг был правильным, так как высказывания действующего американского президента в интернете наносили реальный вред.

Twitter и Facebook заблокировали аккаунты Трампа в соцсетях, а YouTube временно лишил его аккаунт возможности загружать видео после того, как сторонники действующего президента попытались штурмом взять Капитолий 6 января, в результате чего погибли пять человек. В тот день Конгресс утверждал итоги президентских выборов в США. Соцсети мотивировали блокировку тем, что Трамп вызвал беспорядки в Вашингтоне своими оценками итогов голосования, которые якобы являлись призывами к насилию.

По состоянию на 16 января, доступ к аккаунтам Трампа в Facebook и Instagram восстановлен.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября 2020 года. 15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270. 6 января конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп не признает результаты голосования и утверждает, что они были сфальсифицированы.

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