ЕС надеется, что Россия не будет выходить из Договора по открытому небу

«Договор по открытому небу — ключевой элемент нашей архитектуры контроля над вооружениями и жизненно важная мера укрепления доверия и безопасности. Возможный выход России из Договора по открытому небу подорвет усилия по укреплению доверия и нанесет ущерб безопасности нашего континента. Мы надеемся, что Россия пересмотрит свое намерение выйти из Договора», — сказал господин Стано «Интерфаксу».
Ранее свои опасения выразили отдельные страны, в частности, МИД Франции. «Франция сожалеет в связи с заявлением РФ о намерении в ближайшее время инициировать процедуру выхода из Договора по открытому небу, который является столпом архитектуры контроля над обычными вооружениями и способствует миру и безопасности на нашем континенте», — сказал представитель ведомства журналистам (цитата по «РИА Новости»).
В пятницу, 15 января, МИД РФ объявил о намерении России покинуть Договор по открытому небу. Оно позволяет военным 33 стран инспектировать территорию друг друга с воздуха. Это решение стало реакцией на выход из соглашения США, а также проблемами с согласованием условий для дальнейшего пребывания в договоре. Россия, однако, еще может пересмотреть свое решение.