13:58 (мск), источник: Коммерсантъ
Консерваторы из ХДС определились с возможным преемником Меркель
Новым председателем
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Такое решение приняли по итогам второго тура электронного голосования участники партийного съезда ХДС. Впервые в истории одной из двух крупнейших партий Германии двухдневный съезд прошел в
За пост лидера партии боролись еще два кандидата — представитель консервативного крыла Фридрих Мерц и глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген. В первом туре электронного голосования вперед выбился Фридрих Мерц, набрав 385 голосов против 380 у господина Лашета и 224 у господина Рёттгена. Однако во втором туре Армину Лашету удалось вырвать победу: за него проголосовал 521 делегат, а за Фридриха Мерца — только 466.
Напомним, на протяжении более 15 лет ХДС входит в состав правительственной коалиции, а госпожа Меркель, покинувшая кресло председателя только в 2018 году, с 2005 года остается во главе правительства республики. Новый председатель партии становится наиболее вероятным кандидатом от консервативного блока ХДС/ХСС на парламентских выборах в ФРГ, которые пройдут в сентябре этого года.
Галина Дудина