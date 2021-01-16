Великобритания введет 10-дневную самоизоляцию для всех путешественников

В частности, власти отменили правила о транспортных коридорах, которые освобождали от обязательной самоизоляции людей, прибывающих в Великобританию из конкретных стран.
Кроме того, все путешественники должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус, который был сделан минимум за 72 часа до прибытия в королевство.
За отсутствие теста нарушителям грозит штраф — £500 (50 тысяч рублей), за несоблюдение режима самоизоляции штраф до £10 тысяч (около миллиона рублей).
По последним данным, с начала пандемии в Великобритании выявили 3,3 млн случаев заражения COVID-19, жертвами заболевания стали 87,4 тысяч пациентов. Пик заболеваемости инфекцией пришелся на начало января 2021 года. Тогда же в Англии ввели общенациональный карантин.
При этом долгое время Великобритания не закрывала свои границы на фоне пандемии, однако в декабре страна после обнаружения нового штамма коронавируса страна приостановила авиасообщение с рядом стран.