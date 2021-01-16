Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Банки ограничат снятие наличных К чему готовиться клиентам
Фоторепортажи
12Скончался модельер Пьер Карден
12В Нэшвилле взорвался автомобиль
15:11 (мск), источник: RTVi

Великобритания введет 10-дневную самоизоляцию для всех путешественников

Власти Великобритании с 18 января введут обязательную 10-дневную самоизоляцию для всех лиц, которые въезжают в страну. Информация об этом появилась 15 января на сайте правительства.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2020

В частности, власти отменили правила о транспортных коридорах, которые освобождали от обязательной самоизоляции людей, прибывающих в Великобританию из конкретных стран.

Кроме того, все путешественники должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус, который был сделан минимум за 72 часа до прибытия в королевство.

За отсутствие теста нарушителям грозит штраф — £500 (50 тысяч рублей), за несоблюдение режима самоизоляции штраф до £10 тысяч (около миллиона рублей).

По последним данным, с начала пандемии в Великобритании выявили 3,3 млн случаев заражения COVID-19, жертвами заболевания стали 87,4 тысяч пациентов. Пик заболеваемости инфекцией пришелся на начало января 2021 года. Тогда же в Англии ввели общенациональный карантин.

При этом долгое время Великобритания не закрывала свои границы на фоне пандемии, однако в декабре страна после обнаружения нового штамма коронавируса страна приостановила авиасообщение с рядом стран.

 Великобритания введет 10-дневную самоизоляцию для всех путешественников
«Раскол в обществе продолжает нарастать»: Дмитрий Медведев о президентских выборах в США
ЕС надеется, что Россия не выйдет из Договора по открытому небу
Врачи рассказали о шансах пациентов с полным поражением легких
Эксперт назвал условие для получения пенсии от 30 тысяч рублей
Нового лидера правящей партии ХДС выбрали в Германии
В космосе одновременно родились 468 звезд
Ученые рассказали, как ведут себя лжецы
В Германии назвали возможную преграду для «Северного потока — 2»
Горячие темы на Авто
Если ты не умеешь радоваться жизни, почему она должна радовать тебя? 246
Человек года ! 236
О сахаре. 175
О приятном. 161
Кино
Арзамасова и Лукин на съемках «Ивановых-Ивановых»: новые фото В новом сезоне популярного сериала появятся также звезды «Папиных дочек» и «Ворониных» — Станислав Дужников и Андрей Леонов
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
Меркель рассказала о своей самой большой мечте. Она связана с Россией
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Gnezdo.ru
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Наши звезды, родившие от чужих мужей
Скандал вокруг отношений Кончаловского и Высоцкой
Леди
У сестры Жанны Фриске новый роман Родственница певицы развелась полтора года назад
Новости партнеров
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Она загипнотизировала всех зрителей своим изумительным танцем. Видео
Ошибка в тюрьме, которая Ефремову будет дорого стоить
Голикова рассказала о новой индексации пенсий россиян в 2021
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь