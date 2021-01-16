Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 января оплачивать работу будут по-новому Что ждет сотрудников
Фоторепортажи
30Лучшие снимки фотоагентств 2020
12Скончался модельер Пьер Карден
19:58 (мск), источник: ТАСС

Байден выдвинул Викторию Нуланд кандидатом на пост заместителя госсекретаря США

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатом на пост заместителя госсекретаря по политическим делам Викторию Нуланд, активно участвовавшую в событиях, которые привели к насильственной смене власти на Украине в 2014 году. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте переходной команды политика.

Источник: Reuters

В документе отмечается, что Нуланд «уже в течение 32 лет является уважаемым и пользующимся доверием дипломатом». Она ранее была помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии. С сентября 2013 года по январь 2017 года Нуланд в администрации 44-го президента США Барака Обамы курировала, в частности, вопросы, касающиеся политики в отношении постсоветских государств.

Во время массовых протестов в Киеве, которые привели в итоге к свержению украинского лидера Виктора Януковича, Нуланд входила в число западных официальных лиц, публично поддерживавших демонстрантов. Широкую известность получила ее встреча с участниками протестов, во время которой она раздавала печенье.

Байден также выдвинул кандидатом на пост первого заместителя госсекретаря США Венди Шерман. Ее называют в заявлении «одним из наиболее выдающихся дипломатов страны». В администрации Обамы Шерман была заместителем главы американского внешнеполитического ведомства по политическим делам. Она участвовала в консультациях между США и Ираном относительно сделки по атому.

На пост заместителя главы Госдепартамента по вопросам, касающимся демократии и прав человека, также претендует Узра Зия. Она, в частности, работала в посольстве США в Париже.

Кандидатом на пост госсекретаря США Байден ранее назвал Энтони Блинкена. Инаугурация демократа назначена на 20 января.

 Всему миру становится "неудобно" работать с такой страной
Палач увидел вблизи лица декабристов и попросту упал в обморок
ЕС надеется, что Россия не выйдет из Договора по открытому небу
Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
Врачи рассказали о шансах пациентов с полным поражением легких
Лукашенко объяснил затянувшиеся протесты в Белоруссии
Японец разбогател, ничего не делая
Нового лидера правящей партии ХДС выбрали в Германии
Хабиб сегодня объявит о решении по поводу возобновления карьеры
Здоровье
111-летний мужчина раскрыл секрет долголетия Он категорически за вакцинацию от новых болезней.
Hi-Tech
КНДР показала «самое мощное в мире оружие» (фото) Много фото военной техники
Горячие темы на Авто
Что то я себя не узнаю . 266
Если ты не умеешь радоваться жизни, почему она должна радовать тебя? 247
Человек года ! 236
О сахаре. 175
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Салон красоты дома: 17 недорогих товаров, которые можно купить самому
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Gnezdo.ru
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Какая национальность Елены Малышевой: фото родных
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Скандал вокруг отношений Кончаловского и Высоцкой
Новости партнеров
Делягин: когда в России вернут пенсионный возраст
Что стало с восьмерняшками, которых женщина родила в 2009 году
Высшая мера наказания в Асгардии - стирание персональных данных
Ни в коем случае, никогда не спрашивайте у зека "Сколько времени?"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь