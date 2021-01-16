Байден выдвинул Викторию Нуланд кандидатом на пост заместителя госсекретаря США

19:58 (мск), источник: ТАСС
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В документе отмечается, что Нуланд «уже в течение 32 лет является уважаемым и пользующимся доверием дипломатом». Она ранее была помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии. С сентября 2013 года по январь 2017 года Нуланд в администрации 44-го президента США Барака Обамы курировала, в частности, вопросы, касающиеся политики в отношении постсоветских государств.
Во время массовых протестов в Киеве, которые привели в итоге к свержению украинского лидера Виктора Януковича, Нуланд входила в число западных официальных лиц, публично поддерживавших демонстрантов. Широкую известность получила ее встреча с участниками протестов, во время которой она раздавала печенье.
Байден также выдвинул кандидатом на пост первого заместителя госсекретаря США Венди Шерман. Ее называют в заявлении «одним из наиболее выдающихся дипломатов страны». В администрации Обамы Шерман была заместителем главы американского внешнеполитического ведомства по политическим делам. Она участвовала в консультациях между США и Ираном относительно сделки по атому.
На пост заместителя главы Госдепартамента по вопросам, касающимся демократии и прав человека, также претендует Узра Зия. Она, в частности, работала в посольстве США в Париже.
Кандидатом на пост госсекретаря США Байден ранее назвал Энтони Блинкена. Инаугурация демократа назначена на 20 января.