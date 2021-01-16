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19:08 (мск), источник: ТАСС

Президент Гвинеи привился вакциной «Спутник V»

ПРЕТОРИЯ, 16 января. /ТАСС/. Президент Гвинеи Альфа Конде сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V», став первым лидером в Африке, принявшим решение в ее пользу. Об этом сообщило в субботу агентство France-Presse (AFP).

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Источник: РИА "Новости"

«Наряду с главой государства прививку “Спутником V” также сделали члены правительства», — заявил представитель Агентства национальной безопасности в области здравоохранения Кори Кейра.

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Центральное телевидение Гвинеи показало в минувшую пятницу репортаж о том, как Альфа Конде в столичном дворце Сакутуреа делает прививку вакциной «Спутник V», передал гвинейский новостной портал Guinéenews. В сюжете отмечалось, что президент республики дает пример всем гражданам страны в борьбе с коронавирусом. Портал указал, что вакцинация проводится в рамках второго этапа пилотной вакцинации.

Первой прививку «Спутником V» сделала в Гвинее 30 декабря целая группа высших должностных лиц страны во главе с ответственным за дела президентской администрации, министром национальной обороны Мохамедом Диане. «Эта новая вакцина ["Спутник V"] является сильным сигналом, который отражает волю президента нашей страны в желании, чтобы все граждане Гвинеи были здоровы и преодолели пандемию», — заявил после вакцинации министр местной администрации и децентрализации Бурема Конде.

Сделали прививку от COVID-19 также специальный советник президента, министр промышленности, малого и среднего предпринимательства Тибу Камара и председатель однопалатного парламента Гвинеи — Национальной ассамблеи — Амаду Дамаро Камара.

Гвинея стала первой страной в Африке южнее Сахары, где начато использование вакцины «Спутник V». Как сообщили ТАСС в Минздраве Гвинеи, инициатором программы стало государственное Агентство национальной безопасности в области здравоохранения.

После анализа поступивший на мировой рынок вакцин выбор был сделан в пользу нескольких, в том числе и российской, отметили в министерстве здравоохранения.

Агентство является ключевой структурой в системе медицинского обеспечения Гвинеи и имеет высокий авторитет в Африке.

Сотрудник агентства Кори Кейра отметил, что вакцинация началась на экспериментальной основе. «По договоренности с российскими властями правительство Гвинеи смогло получить 60 доз вакцин, — сообщил он. — До конца первого квартала 2021 года мы ожидаем прибытия более 2,5 млн доз вакцины, что позволит начать массовую вакцинацию». Однако Кейра не уточнил идет ли речь о партии российской вакцины или другого производителя. На текущий день в Гвинее выявлено 14 051 заболевший новым коронавирусом, 81 человек скончался.

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