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02:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший канцлер Германии вспомнил о расширении НАТО перед присоединением Крыма

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вспомнил о расширении НАТО перед присоединением Крыма к России. Об этом он рассказал в интервью Spiegel. Он напомнил о желании Украины и Грузии вступить в Североатлантический альянс и указал на их суверенное право решить, хотят ли они быть в Евросоюзе (ЕС) или в НАТО.

Источник: AP 2020

«Это было ничто иное, как стратегия окружения России, которая тогда была гораздо более открытой к сотрудничеству с Европой, как и с НАТО», — сказал он.

В случае вступления Украины в военно-политический блок, Севастополь, один из важнейших морских портов России, оказался бы на территории западного альянса, указал Шредер.

При этом он назвал возвращение Крыма России нарушением международного права, отметив неэффективность антироссийских санкций. «Только в самых редких случаях срабатывает давление. Речь — о поиске решений через диалог», — заключил он. По его словам, ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине.

В мае 2020 года Шредер призвал отменить санкции ЕС против России и назвал их бессмысленными. По его словам, любой, кто считает, что посредством санкций можно принудить Москву к чему-либо, ошибается. Он отметил, что сотрудничество с Россией особенно необходимо в сложившейся из-за эпидемии коронавируса экономической ситуации.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны ЕС и некоторые другие государства ввели против России санкции. Киев считает территорию полуострова аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отвергают эти обвинения.

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