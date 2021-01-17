«РИА Новости»: Россия переделает самолеты «открытого неба» в разведчики

Один из источников добавил, что самолеты также смогут применяться для объективного контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений.
По словам второго источника, чтобы использовать самолеты в качестве разведчиков, их нужно будет модернизировать. На оба борта могут добавить самое современное радиоэлектронное и радиотехническое разведывательное оборудование. Предварительное решение на этот счет принято, добавил источник.
В пятницу, 15 января, МИД РФ объявил о намерении России покинуть Договор по открытому небу — он позволяет военным 33 стран инспектировать территорию друг друга с воздуха.
Это решение стало реакцией на выход из соглашения США, а также на проблемы с согласованием условий для дальнейшего пребывания в договоре. Россия, однако, еще может пересмотреть свое решение.