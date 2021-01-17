Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Банки ограничат снятие наличных К чему готовиться клиентам
Фоторепортажи
16Фотоконкурс памяти Андрея Стенина объявил лауреатов 2020 года
12Скончался модельер Пьер Карден
08:23 (мск), источник: Коммерсантъ

«РИА Новости»: Россия переделает самолеты «открытого неба» в разведчики

Два российских самолета Ту-214ОН после окончательного выхода России из Договора по открытому небу планируется использовать в разведывательных целях, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на два военно-дипломатических источника. До завершения процедуры Ту-214ОН будут оставаться в резерве.

Источник: РИА "Новости"

Один из источников добавил, что самолеты также смогут применяться для объективного контроля результатов испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений.

Читайте также
Россия начала выход из Договора по открытому небу

По словам второго источника, чтобы использовать самолеты в качестве разведчиков, их нужно будет модернизировать. На оба борта могут добавить самое современное радиоэлектронное и радиотехническое разведывательное оборудование. Предварительное решение на этот счет принято, добавил источник.

В пятницу, 15 января, МИД РФ объявил о намерении России покинуть Договор по открытому небу — он позволяет военным 33 стран инспектировать территорию друг друга с воздуха.

Это решение стало реакцией на выход из соглашения США, а также на проблемы с согласованием условий для дальнейшего пребывания в договоре. Россия, однако, еще может пересмотреть свое решение.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Вакцинация в ЕС приняла неожиданный оборот
1 погибший и 12 обмороженных - страшный Новый год в снежном плену
Бразилия не разрешила использовать российскую вакцину
Россиян предупредили об аномальном холоде
Шредер назвал причины воссоединения Крыма и России
СМИ: выпущенные Ираном ракеты взорвались в 30 км от корабля
Японец разбогател, ничего не делая
Полицейская операция в аэропорту Франкфурта завершилась
Hi-Tech
КНДР показала «самое мощное в мире оружие» (фото) Много фото военной техники
Товары для дома
Как создать роскошный интерьер за копейки
Салон красоты дома: 17 недорогих товаров, которые можно купить самому
Как облагородить кухню, если нет денег
Что носить дома, чтобы не было стыдно: фото
Gnezdo.ru
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Национальность Елены Малышевой: фото ее родных
5 главных примет, что у вас в роду были дворяне
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь