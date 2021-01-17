Адвокат Трампа раскрыл подробности дела об импичменте

Джулиани отметил, что Трампа уличают в подстрекательстве к насилию каждый раз, когда он говорит о мошенничестве на выборах, но это ложь.
«Эти слова полностью не соответствуют действительности», — заявил адвокат. Он также отметил, что между речью Трампа и начавшимися беспорядками прошло некоторое время, потому президент не может обвиняться в призывах к ним.
Джулиали считает, что если они смогут доказать фальсификацию в голосовании, то демократы лишатся ключевого аргумента.
Он также допустил, что президент даст показания во время разбирательства.
За импичмент действующего президента США Дональда Трампа в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне палата представителей Конгресса США проголосовала 14 января. Дебаты продлились более семи часов.
За импичмент Трампа из-за подстрекательства к мятежу выступили 232 законодателя, против — 197.
7 ноября кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал 290 при необходимых 270 голосов выборщиков. Обеспечив себе победу, Байден провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде.