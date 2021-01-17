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10:54 (мск), источник: РБК

РФПИ ответил на данные об отказе Бразилии экстренно применять «Спутник V»

Сообщения, которые появились в ряде СМИ, о том, что власти Бразилии отказались от процедуры ускоренной регистрации вакцины «Спутник V», являются недостоверными. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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Источник: Агентство «Москва»

«Сообщаем, что Национальное агентство наблюдения за здоровьем (ANVISA) запросило дополнительную информацию относительно вакцины “Спутник V”, которая будет предоставлена в ближайшее время», — говорится в сообщении.

В фонде отметили, что запрос дополнительной информации регулятором является стандартной процедурой и не означает отказа в регистрации.


В РФПИ сообщили, что конгресс Бразилии одобрил закон, находящийся на рассмотрении в сенате страны, который в случае принятия позволит автоматически использовать вакцину на территории республики, зарегистрированную в ряде стран, включая Россию.

Материал дополняется.

Ирина Парфентьева, Михаил Юшков

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