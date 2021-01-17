РФПИ ответил на данные об отказе Бразилии экстренно применять «Спутник V»

«Сообщаем, что Национальное агентство наблюдения за здоровьем (ANVISA) запросило дополнительную информацию относительно вакцины “Спутник V”, которая будет предоставлена в ближайшее время», — говорится в сообщении.
В фонде отметили, что запрос дополнительной информации регулятором является стандартной процедурой и не означает отказа в регистрации.
В РФПИ сообщили, что конгресс Бразилии одобрил закон, находящийся на рассмотрении в сенате страны, который в случае принятия позволит автоматически использовать вакцину на территории республики, зарегистрированную в ряде стран, включая Россию.
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Ирина Парфентьева, Михаил Юшков