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12:15 (мск), источник: ТАСС

Посол России направил письмо в Союз врачей Турции из-за игнорирования «Спутника V»

АНКАРА, 17 января. /ТАСС/. Посол России в Турции Алексей Ерхов направил письмо в Союз врачей Турции, в котором выразил удивление в связи с отсутствием упоминания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в подготовленном организацией материале «Вакцины — общая ценность для всего живого».

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Источник: Reuters

Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении на странице российского диппредставительства в Twitter.

«Читая этот обзор, был, честно говоря, несколько удивлен отсутствием в перечне приведенных в нем препаратов первой в мире получившей национальную регистрацию вакцины Центра им. Н. Ф. Гамалеи “Гам-КОВИД-Вак”, общеизвестной как “Спутник V”. Не вполне понятно, на основании каких списков или рейтингов сделана такая подборка. Как и у указанных в материале препаратов, эффективность “Спутник V” выше 90%, российская вакцина также обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом, — подчеркнул дипломат. — Безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий у аденовирусных вакцин, а “Спутник V” создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, доказаны в более чем 250 клинических исследованиях на протяжении двух десятилетий. Кстати, безусловным преимуществом [вакцины] “Спутник V” является и то, что для ее хранения достаточна температура от +2 до +8 градусов Цельсия, что позволяет держать ее в обычном холодильнике без необходимости инвестиций в дополнительную инфраструктуру холодовой цепи».

Ерхов напомнил, что по состоянию на 13 января более 1,5 млн человек уже вакцинированы препаратом «Спутник V». Сама вакцина одобрена не только в России, но и в Алжире, Аргентине, Белоруссии, Боливии, Палестине и Сербии, инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС, в январе ожидается ее сертификация еще в девяти странах, а ее массовое производство запущено уже не только на территории РФ, но и в ряде других стран, что говорит об их доверии к этому препарату.

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«Еще в декабре прошлого года была подана заявка на ее сертификацию в ВОЗ. Стоит отметить, что компания AstraZeneca, которая была упомянута в Вашем списке, сотрудничает с разработчиками вакцины “Спутник V” с целью повышения эффективности своей вакцины, что говорит о высокой оценке российского препарата», — добавил он.

Российский посол также выразил надежду, что Союз врачей Турции сможет должным образом оценить усилия Россия в разработке вакцин от коронавируса. «Все это свидетельствует о том, что “Спутник V” получает широкое признание и одобрение со стороны специалистов в мире и его неупоминание среди прочих едва ли правильно. Полагаем, что ни политическая конъюнктура, ни экономические соображения в этом вопросе не должны становиться выше интересов защиты здоровья граждан. Искренне рассчитываем на то, что Союз врачей Турции найдет возможность должным образом оценить значительные усилия нашей страны, вложенные в общемировую копилку разработки вакцин», — отметил Ерхов.

О российской вакцине

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. «Спутник V» является векторной вакциной на основе аденовируса человека.

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в августе заявлял, что Россия уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины. Интерес к препарату проявили в том числе Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Индия, Казахстан, Китай, Мексика. Экспорт вакцины «Спутник V» за рубеж, по данным главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, может начаться весной 2021 года — после того как РФ выйдет на «качественный объем производства» для собственных нужд.

РФПИ заключил соглашение с индийскими компаниями о производстве в этой стране 300 млн доз российской вакцины. 1 декабря прошлого года клинические испытания второй и третьей фазы «Спутника V» начались в Индии.

Вакцинация в Турции

В Турции в настоящий момент зарегистрирована вакцина CoronaVac китайской фармацевтической корпорации Sinovac Biotech, которая представляет собой ослабленную версию нового коронавируса. Первый этап массовой вакцинации этим препаратом начался в республике 14 января. По данным телеканала CNN Turk, на этом этапе прививка будет сделана медработникам и лицам старше 65 лет. К настоящему времени все больницы, которые участвуют в программе, получили дозы вакцин. За минувшие три дня от коронавируса вакцинировались президент Турции Тайип Эрдоган, вице-президент Турции Фуат Октай и глава Минздрава Фахреттин Коджа.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Турции, более 686 тыс. человек уже привились от коронавируса.

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