17:29 (мск), источник: ТАСС
Захарова заявила, что Россия готова к диалогу с администрацией Байдена
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россия готова к взаимоуважительному диалогу с новой администрацией США, но не рассчитывает на резкое улучшение отношений.
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Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
«Мы не прогнозируем
Инаугурация нового американского президента назначена на 20 января.