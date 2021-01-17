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18:45 (мск), источник: Газета.Ру

В ФРГ разразился скандал после предложения Мааса о привилегиях для привитых

Слова главы МИД Германии Хайко Мааса о предложении предоставить привилегии для прошедших вакцинацию от коронавируса вызвали крупный скандал в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Источник: AFP 2020

Так, глава ведомства в одном из интервью предложил вернуть «основные права» привитым гражданам, поскольку «если в ресторане или кино соберутся только люди с прививками, они не смогут больше представлять опасности друг для друга».

В ответ на это глава фонда защиты пациентов Ойген Брыш заявил, что министр «разжигает псевдо-дискуссии о привилегиях для вакцинированных» лиц.

По его словам, в мире отсутствуют полностью подтвержденные данные о гарантии полной защиты от заражения COVID-19 после вакцинации.

С его заявлением согласились в минздраве страны.

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В соцсетях граждане также выступили с критикой предложения Мааса. Пользователи подчеркнули, что такое решение разрешит поделить немецкое общество на два лагеря: людей, которые имеют «привилегии», и «второй сорт», лишенный преимуществ.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 95 млн заболевших, свыше 67,8 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли.

В России выявили более 3,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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