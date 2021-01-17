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19:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Швейцарцы могут запретить правительству вводить локдаун во время пандемии

Жителям Швейцарии предстоит решить, насколько широкими могут быть полномочия властей во время пандемии. Как сообщает The Wall Street Journal, этим летом в стране должен пройти референдум о праве правительства страны вводить локдаун и прочие ограничения, чтобы остановить распространение COVID-19.

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Источник: Reuters

Поводом для выноса этого вопроса на общенародное голосование стало решение швейцарских властей закрыть все бары, рестораны, точки проведения досуга и магазины, не торгующие товарами первой необходимости. Правительство Швейцарии не вводило жестких ограничений до середины декабря прошлого года. Однако резкий рост числа инфицированных COVID-19 вынудил власти принять решительные меры.

Решение ожидаемо вызвало негативную реакцию со стороны бизнеса, особенно владельцев горнолыжных курортов, которые были вынуждены закрыться в самый разгар зимнего сезона.

Кроме того, опрос Sotomo Research Institute показал, что 55% жителей страны считают введение ограничительных мер покушением на их личную свободу.

Согласно швейцарскому законодательству, для вынесения вопроса на референдум необходимо создать петицию и собрать 50 тыс. подписей. Петиция об ограничении полномочий властей в случае пандемии собрала около 86 тыс. подписей. Референдум может пройти в июне этого года.

Кирилл Сарханянц

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