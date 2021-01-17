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20:42 (мск), источник: Известия

В Евросовете назвали преждевременным ввод паспортов вакцинации

Решение о введении паспортов вакцинации от COVID-19 нельзя принимать быстро, однако дебаты о сертификатах полезны. Об этом сообщил в воскресенье, 17 января, председатель Европейского совета Шарль Мишель.

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Источник: AP 2020

«Если мы начнем реализовывать это слишком рано, это создаст гигантскую фрустрацию», — сказал он в эфире нидерландского канала NPO.

По его словам, резкое введение паспортов вакцинации может вызвать у людей впечатление, что вакцинация является обязательной. Поэтому эту тему важно обсуждать.

Мишель рассказал, что дискуссия о вакцинации пройдет в ходе видеоконференции глав государств и правительств ЕС 21 января. Он отметил, что неформальное обсуждение вопроса между руководителями проходит в последние недели.

Глава Евросовета считает, что главными в предстоящей дискуссии станут вопросы «Согласны ли мы с внедрением сертификата?» и, при положительном ответе на первый вопрос, «Когда это приемлемо сделать?».

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Мишель объяснил, что для введения паспортов необходимо, чтобы было вакцинировано достаточное количество людей.

Накануне, 16 января, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что не исключают введение иммунных паспортов в случае изменения ситуации с COVID-19. Однако в организации пока не рекомендуют вводить требование к международным путешественникам доказывать свою вакцинацию от коронавируса.

Президент России Владимир Путин в начале января поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от COVID-19.

15 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что внедрение «иммунных паспортов» на фоне пандемии коронавируса является темой для обсуждения, важно не допустить дискриминации какой-либо из вакцин.

25 декабря 2020 года директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал правильным решением введение «ковидных паспортов».

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