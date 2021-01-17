Американской экономике добавят стимулов

Избранный президент Джо Байден (формально он вступит в полномочия 20 января) представил новый план фискальной поддержки экономики США объемом $1,9 трлн. Напомним, в декабре после долгих согласований Конгресс смог утвердить программу помощи на $900 млрд. Ранее, в конце марта, был утвержден пакет мер поддержки на $2,2 трлн. В мае же был одобрен дополнительный пакет на $483 млрд.
Непосредственно на борьбу с кризисом, в том числе распространение вакцин (согласно плану, за 100 дней должно быть распространено 100 млн доз вакцины), предлагается направить $400 млрд, еще $350 млрд — трансферты штатам для замещения выпадающих налоговых доходов и поддержки занятости в госсекторе и $130 млрд — на господдержку школ.
«Цель заключается в том, чтобы провести пакет до конца марта, когда заканчивается действие дополнительных пособий, при этом для утверждения пакета в текущей форме потребуется и поддержка республиканцев (несмотря на то что теперь демократы контролируют как Палату представителей, так и Сенат) — для утверждения целиком акту потребуется поддержка как минимум десяти сенаторов-республиканцев», — отмечают в ING Bank.
По оценке экспертов банка, пакет окажет поддержку экономике, но темпы роста будут зависеть в первую очередь от завершения пандемии (в ING прогнозируют ускорение роста до 5% в этом году; для сравнения, прогноз ФРС скромнее — 4,2% после спада в 2020-м на 2,4%).
«Любой будущий пакет вряд ли превысит половину от того, что предлагает Джо Байден, но и это окажет поддержку экономике», — добавляют в Capital Economics.
Заметим, в декабре на фоне второй волны пандемии продолжилось падение розничных продаж (минус 1,4% против минус 1,3% в ноябре). При этом промпроизводство выросло на 1,6%, превысив прогнозы аналитиков, в том числе промышленный выпуск вырос на 0,9% (но показатель по-прежнему на 3,2% меньше, чем год назад). В ноябре промпроизводство выросло на 0,4%, в том числе промышленный выпуск — на 0,8%.