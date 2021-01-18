Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 18 январяОткрытие Гавайских островов, премьера "Броненосца “Потёмкина”", прорыв блокады Ленинграда и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
12Католики встретили Рождество
12Скончался модельер Пьер Карден
06:37 (мск), источник: ТАСС

В СК предложили ужесточить уголовную ответственность для физлиц

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Следственный комитет России выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц. Об этом сообщила зампредседателя СК РФ Елена Леоненко в интервью газете «Известия», опубликованном 18 января.

Источник: Агентство «Москва»

«Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года. Даже при сумме ущерба свыше 45 млн рублей ИП легко может избежать наказания уже через 24 месяца. Поэтому предлагаем уравнять ответственность за уход от налогов», — отметила Леоненко изданию.

Читайте также
Ущерб от налоговых преступлений за 10 лет составил 450 млрд

Кроме того, СК РФ предлагает Федеральной налоговой службе (ФНС) предоставлять материалы о должниках и преступных схемах следователям сразу после вскрытия такой схемы и определения размера ущерба.

В настоящее время налоговые органы направляют подобные материалы в случае, если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. «Именно за эти 60 дней может быть уничтожена документация, выведено имущество», — добавила Леоненко.

Следственный комитет России также рассматривает возможность закрепления в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) РФ положения о сохранении ареста на имущество, в случае если при вынесении приговора за потерпевшим признано право на удовлетворение иска, а сам иск для определения размера возмещения передается для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. По мнению замглавы СК РФ, это позволит исключить возможное сокрытие имущества с момента вступления в силу приговора суда до фактического разрешения вопроса по гражданскому иску.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Всему миру становится "неудобно" работать с такой страной
Палач увидел вблизи лица декабристов и попросту упал в обморок
В России начинается массовая вакцинация от коронавируса
Эксперт назвал повышающий на 250% фактор заражения коронавирусом
В ВОЗ уточнили, как долго переболевшие COVID остаются заразными
В Сахаре выпал снег (фото)
Вооруженные американцы собрались у здания парламента Мичигана
Ученые: пандемия может вызвать рост смертей от грибков-мутантов
Здоровье
111-летний мужчина раскрыл секрет долголетия Он категорически за вакцинацию от новых болезней.
Новости партнеров
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Солдат Азербайджана накрыл собой гранату, спасая взвод - видео
Кургинян назвал хозяина и цель проекта COVID-19
Ученые выяснили, что коронавирус "берет" не всех
Авто
Что такое рефинансирование и зачем оно нужно? В сложных финансовых ситуациях, когда кредитная нагрузка насчитывает несколько долговых обязательств (ипотека, автокредит, потребительские займы), граждане для сокращения расходов прибегают к рефинансированию. Чем оно может быть опасно?
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Россиян возмутила новая мера, которая будет введена в 2021 году
Меркель рассказала о своей самой большой мечте. Она связана с Россией
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Gnezdo.ru
10 бездарных звезд, которых не любят зрители
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Как выглядит подросшая дочь Ларисы Удовиченко
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь