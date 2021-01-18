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07:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Российскую оборонку уличили в создании ненужной гражданской продукции

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России в рамках программы диверсификации зачастую выпускают невостребованную на рынке гражданскую продукцию. На это в журнале «Арсенал отечества» указал действительный госсоветник 3-го класса, бывший глава ПАО «Ильюшин» Алексей Рогозин, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, большая часть существующих проектов не рассчитана на создание новых производств, а является попытками дозагрузить военные линии выпуском схожей гражданской продукции.

Эксперт пояснил, что многие предприятия действуют, исходя из принципа «можем сделать, поэтому сделаем, а потом попробуем продать», и тратят имеющиеся ограниченные ресурсы, несмотря на отсутствие на рынке достаточного спроса.

Более того, отметил Рогозин, даже при наличии госконтрактов на гражданскую продукцию ее сбыт, «как правило, остается довольно умеренным». Все это не влияет положительно на экономику оборонных предприятий, резюмировал он.

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В сентябре 2020 года президент России Владимир Путин предложил предприятиям ОПК оставлять себе часть прибыли от выполнения гособоронзаказа и таким образом нагулять «жирок». Об этом он заявил на заседании Военно-промышленной комиссии.

Российский лидер также потребовал от оборонных предприятий соблюдать планы по увеличению доли производства гражданской продукции. По его словам, в перспективе это позволит отечественной оборонке получать дополнительные доходы, создать новые рабочие места, а также приобрести новые компетенции.

Путин регулярно затрагивает тему диверсификации производства на предприятиях российской оборонки. Президент лично следит за тем, чтобы соответствующие организации, среди которых, в частности, «Ростех» и другие госкорпорации, налаживали выпуск качественной гражданской продукции.

Во время загрузки произошла ошибка.
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