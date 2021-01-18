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19:15 (мск), источник: Life.ru

Twitter заблокировал аккаунт конгрессвумен, грозившей Байдену импичментом

Политик назвала это цензурой и заморозкой свободы слова в Америке.

Источник: AFP 2020

Администрация Twitter временно заблокировала аккаунт члена палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин. Об этом представитель конгресса написала в «Фейсбуке».

По её словам, Twitter приостановил действие её личного аккаунта, не предоставив объяснений. Это произошло через несколько дней после того, как «картель Кремниевой долины начал полномасштабную атаку по заморозке свободы слова в Америке», отметила конгрессвумен.

— Цензура должна прекратиться, — заявила Грин.

В интервью телеканалу CNN представитель соцсети уточнил, что доступ к аккаунту республиканки приостановили на 12 часов из-за «многочисленных нарушений» политики компании.

Напомним, несколько дней назад Грин предложила конгрессу рассмотреть вопрос об импичменте избранного президента Джо Байдена в связи со злоупотреблением полномочиями.

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