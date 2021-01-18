19:15 (мск), источник: Life.ru
Twitter заблокировал аккаунт конгрессвумен, грозившей Байдену импичментом
Политик назвала это цензурой и заморозкой свободы слова в Америке.
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Администрация Twitter временно заблокировала аккаунт члена палаты представителей от республиканцев Марджори Тейлор Грин. Об этом представитель конгресса написала в «Фейсбуке».
По её словам, Twitter приостановил действие её личного аккаунта, не предоставив объяснений. Это произошло через несколько дней после того, как «картель Кремниевой долины начал полномасштабную атаку по заморозке свободы слова в Америке», отметила конгрессвумен.
— Цензура должна прекратиться, — заявила Грин.
В интервью телеканалу CNN представитель соцсети уточнил, что доступ к аккаунту республиканки приостановили на 12 часов
Напомним, несколько дней назад Грин предложила конгрессу рассмотреть вопрос об импичменте избранного президента Джо Байдена в связи со злоупотреблением полномочиями.