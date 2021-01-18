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10:03 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о планах Трампа помиловать 100 человек перед уходом с поста

Президент США Дональд Трамп планирует помиловать или смягчить наказание примерно сотне человек в свой последний рабочий день во вторник, 20 января, сообщает CNN со ссылкой на три источника. Такая же информация появилась у Reuters.

Источник: Reuters

По словам двух источников телеканала, в воскресенье в Белом доме состоялось совещание, на котором был утвержден финальный список помилованных. Под смягчительные меры попадут совершившие экономические преступления, известные рэперы и другие люди, однако пока не ожидается, что Трамп помилует сам себя.

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Президент постоянно продвигал помилования и смягчения наказаний в преддверии Рождества, пишет CNN, однако, по словам источников, перестал это делать в дни, предшествующие беспорядкам 6 января на Капитолийском холме, а также после них.

В Белом доме ожидали, что помилования возобновятся после протестов, однако Трамп не стал этого делать после того, как его обвинили в подстрекательстве к восстанию.

В начале января The New York Times сообщила, что Трамп рассматривает возможность помиловать самого себя в последние дни пребывания у власти. Источники газеты утверждали, что он обсуждал с помощниками юридические и политические последствия такого хода, так как считает, что его противники организуют его преследование после ухода с поста.

Помимо этого, по данным NYT, уходящий президент обсуждал возможность помилования своих детей, жены, зятя, а также личного адвоката Рудольфа Джулиани.

Как пишет CNN, события 6 января охладили желание Трампа помиловать себя и близких. Сейчас помощники не думают, что он пойдет на этот шаг, уточняет телеканал.

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Один из источников CNN сообщил, что после беспорядков советники президента призывали его отказаться от самопомилования, поскольку это будет означать, что он в чем-то виноват. Некоторые из советников также советовали не утверждать помилования для участников беспорядков в Капитолии.

Многие эксперты заявляли, что самопомилование было бы неконституционным, так как оно нарушает основной принцип о том, что никто не должен быть судьей в своем собственном деле, пишет Reuters. Другие же считали, что самопомилование находится в рамках Конституции, так как текст Основного закона трактует это понятие очень широко, уточняет агентство.

Также, по сведениям CNN, среди помилованных пока нет имени основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Ранее в понедельник NYT сообщала, что соратники Трампа заработали десятки тысяч долларов на услугах по лоббированию помилований, в том числе за счет связей с президентом. По данным газеты, число помилований резко выросло после того, как стало ясно, что Трамп не сможет оспорить поражение на выборах.

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