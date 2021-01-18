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12:27 (мск), источник: Известия

Лавров указал на попытки США использовать пандемию для шантажа

США и их западные союзники пытались использовать пандемию коронавируса для наращивания давления и шантажа при вмешательстве во внутренние дела других государств. Такое заявление в понедельник, 18 января, сделал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года.

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Источник: РИА "Новости"

Как подчеркнул министр, речь идет в том числе и о Белоруссии.

«Некоторые наши западные коллеги, прежде всего Соединенные Штаты и их ближайшие союзники, пытались использовать ситуацию [в условиях пандемии] для наращивания своих методов давления, шантажа, ультиматумов, нелегитимных действий [не только] введением ограничительных односторонних рестрикций, но и в других формах вмешательства во внутренние дела многих стран», — указал Лавров.

По словам дипломата, элиты Запада, выискивая внешних врагов в России, КНР, Иране и ряде других стран, пытаются решить собственные внутриполитические проблемы.

В конце декабря Лавров заявил о готовности Москвы налаживать отношения с Вашингтоном с применением тактики малых шагов. Он добавил, что Россия готова к такой работе. При этом ее нужно выстраивать «на принципах честности и взаимного учета интересов, а не на основе насаждаемого Штатами американоцентричного миропорядка в русле поговорки «Кто сильнее, тот и прав».

По словам Лаврова, в РФ полагают, что «у российско-американских связей имеется нереализованный потенциал».

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