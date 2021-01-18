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14:38 (мск), источник: Ведомости

Лавров сообщил о перенесенном коронавирусе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров переболел COVID-19 в легкой форме. Об этом он сообщил в ходе ежегодной пресс-конференции.

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Источник: AP 2020

«У меня антитела, потому что я перенес в легкой форме коронавирусную инфекцию. Но сейчас я услышал, что советуют специалисты даже тем, кто переболел, все-таки сделать прививку. Я услышал об этом вчера. Буду советоваться с врачами», — сказал глава ведомства.

Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию в России 13 января. Прививки делают препаратом «Спутник V», разработанным в центре им. Гамалеи и зарегистрированным 11 августа 2020 г. Глава государства назвал лекарство лучшим в мире. Его эффективность, по данным разработчиков, составляет 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания — 100%.

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VIP-вирус

Ранее COVID-19 переболели другие чиновники. Вирус обнаружили у премьер-министра Михаила Мишустина, полпреда президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, занимавшего тогда пост министра строительства и ЖКХ, министра культуры Ольги Любимовой, вице-премьера Александра Новака, вице-премьера — полпреда в ДФО Юрия Трутнева, а также у главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Также коронавирусом заразились более 20 глав регионов и свыше 130 депутатов Госдумы.

По данным оперштаба на 18 января, за время пандемии коронавирус обнаружили у 3 591 066 россиян. Из них 66 037 скончались. Суточный прирост заболевших сегодня составил 22 857 новых случаев. Показатель постепенно снижается с начала января.

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