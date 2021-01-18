14:38 (мск), источник: Ведомости
Лавров сообщил о перенесенном коронавирусе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров переболел COVID-19 в легкой форме. Об этом он сообщил в ходе ежегодной
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«У меня антитела, потому что я перенес в легкой форме коронавирусную инфекцию. Но сейчас я услышал, что советуют специалисты даже тем, кто переболел,
Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию в России 13 января. Прививки делают препаратом «Спутник V», разработанным в центре им. Гамалеи и зарегистрированным 11 августа 2020 г. Глава государства назвал лекарство лучшим в мире. Его эффективность, по данным разработчиков, составляет 91,4%, а против тяжелых случаев заболевания — 100%.
Ранее COVID-19 переболели другие чиновники. Вирус обнаружили у
По данным оперштаба на 18 января, за время пандемии коронавирус обнаружили у 3 591 066 россиян. Из них 66 037 скончались. Суточный прирост заболевших сегодня составил 22 857 новых случаев. Показатель постепенно снижается с начала января.