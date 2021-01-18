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19:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Зюганов о Навальном: Он сам себе не хозяин, с ним работают опытные специалисты

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал возвращение Алексея Навального в Россию и его арест.

Источник: РИА "Новости"

— Я не считаю его оппозиционером. Он представляет американский финансовые капитал. Они его подают как большого деятеля, но за этим нет ничего, кроме попытки опошлить российскую действительность. Он сам себе не хозяин, с ним работают опытные специалисты, которые раскручивали подобных людей ранее, — заявил председатель ЦК КПРФ в беседе с обозревателем kp.ru Александром Гамовым. Лидер КПРФ напомнил, что Навальному нельзя было покидать страну.

Напомним, Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. После этого блогера-оппозиционера отвезли в отдел полиции в Химки — ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, блогера задержали за многократные нарушения режима условного заключения.

Сегодня вечером судья Химкинского городского суда заключила блогера Алексея Навального под стражу на 30 суток, до 15 февраля. У блогера есть две условные судимости: по делу «Кировлеса», связанному с растратой более 16 миллионов рублей, а также по делу «Ив Роше» с хищением свыше 30 миллионов рублей.

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