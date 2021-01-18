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22:50 (мск), источник: ТАСС

Пентагон подтвердил проверку бойцов Нацгвардии, участвующих в охране инаугурации

Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, назначенной на 20 января.

Источник: AFP 2020

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер подтвердил, что прибывшие в Вашингтон для обеспечения безопасности инаугурации президента военнослужащие Нацгвардии проходят проверку спецслужб. Заявление Миллера распространено в понедельник пресс-службой Пентагона.

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«Министерство проверит военнослужащих Нацгвардии, находящихся в Вашингтоне. Хотя нет никаких свидетельств об угрозе, мы учтем все вопросы в обеспечении безопасности столицы, — отмечается в тексте. — Проверки часто проводятся правоохранителями во время таких значительных мероприятий. <…> Мы ценим поддержку Федерального бюро расследований в содействии [в выполнении] этой задачи касательно каждого из более чем 25 тыс. военнослужащих».

Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии инаугурации избранного президента демократа Джозефа Байдена, назначенной на 20 января. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.

Сторонники действующего американского лидера республиканца Дональда Трампа 6 января попытались воспрепятствовать утверждению в американском Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал Байден. В результате беспорядков погибли несколько человек, в том числе один полицейский.

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